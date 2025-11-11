Лукашенко дал заднюю?2
Вильнюс поговорил с американцами, диктатор срочно заявил о переговорах.
Сразу после того, как глава МИД Литвы Кястутис Будрис встретился с будущим спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом и госсекретарем Марком Рубио, Лукашенко срочно приказал начать переговоры с Вильнюсом.
«С учетом обращения литовской стороны, поручено министру иностранных дел организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска на совместной границе - с участием литовских уполномоченных лиц, ответственных за данное направление», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.
О том, что переговорам придается очень серьезное значение, говорит тот факт, что «межведомственную координацию и оказание иной помощи» в их проведении поручено организовать госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу.
Литовская сторона в своем обращении, которое оно намеревалось направить в Минск в понедельник, выражала намерение обратиться к Беларуси только по поводу возврата грузовиков.