закрыть
11 ноября 2025, вторник, 16:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко дал заднюю?

2
  • 11.11.2025, 15:43
  • 4,342
Лукашенко дал заднюю?
Джон Коул

Вильнюс поговорил с американцами, диктатор срочно заявил о переговорах.

Сразу после того, как глава МИД Литвы Кястутис Будрис встретился с будущим спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом и госсекретарем Марком Рубио, Лукашенко срочно приказал начать переговоры с Вильнюсом.

«С учетом обращения литовской стороны, поручено министру иностранных дел организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска на совместной границе - с участием литовских уполномоченных лиц, ответственных за данное направление», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

О том, что переговорам придается очень серьезное значение, говорит тот факт, что «межведомственную координацию и оказание иной помощи» в их проведении поручено организовать госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу.

Литовская сторона в своем обращении, которое оно намеревалось направить в Минск в понедельник, выражала намерение обратиться к Беларуси только по поводу возврата грузовиков.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко