закрыть
11 ноября 2025, вторник, 16:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусам предложили необычный способ сэкономить на отоплении

  • 11.11.2025, 16:27
Белорусам предложили необычный способ сэкономить на отоплении

ЖКХ предлагает уменьшить жировки.

В столичном ЖКХ предложили жителям города необычный способ сэкономить на отоплении. По словам специалистов Минского городского жилищного хозяйства, меньшие суммы за отопление будут в жировках в тех домах, жители которых отказались от центрального мусоропровода и согласились на его консервацию.

Как пояснили в пресс-службе предприятия, уменьшение теплопотерь - лишь одно из многих преимуществ отказа от центрального мусоропровода. Однако даже один этот пункт позволяет жильцам многоэтажек сэкономить. Дело в том, что мусоропровод нередко срабатывает как вентиляционная шахта: из-за неплотно закрывающихся клапанов в старых мусоропроводов вытягивается тепло из подъездов и квартир, что не только создаёт дополнительный дискомфорт в холодное время года, но и не может не отразиться на суммах в квитанциях за ЖКУ.

Среди прочих неудобств, от которых можно избавиться, отказавшись от мусоропровода, в ЖКХ назвали следующие три:

антисанитария - ствол мусоропровода со временем превращается в рассадник бактерий и микробов, а также начинает источать неприятный запах, который не только пропитывает воздух в подъездах, но порой даже проникает в квартиры;

шум и опасность - их источником становятся неосмотрительно выброшенные в мусоропровод стеклянные бутылки, жестяные банки и прочий потенциально опасный мусор, в том числе того, что может привести даже к возгоранию;

проблемы с сортировкой - наличие центрального мусоропровода не способствует «экологической дисциплине» жильцов; статистика ЖКХ показывает, что в таких жители реже сортируют отходы, даже несмотря на наличие отдельных контейнеров для вторсырья во дворах.

По данным столичного ЖКХ, с начала 2025 года в Минске на консервацию стволов мусоропровода согласились жители 181 подъезда в 63 жилых многоэтажках.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко