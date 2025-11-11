Белорусам предложили необычный способ сэкономить на отоплении 11.11.2025, 16:27

ЖКХ предлагает уменьшить жировки.

В столичном ЖКХ предложили жителям города необычный способ сэкономить на отоплении. По словам специалистов Минского городского жилищного хозяйства, меньшие суммы за отопление будут в жировках в тех домах, жители которых отказались от центрального мусоропровода и согласились на его консервацию.

Как пояснили в пресс-службе предприятия, уменьшение теплопотерь - лишь одно из многих преимуществ отказа от центрального мусоропровода. Однако даже один этот пункт позволяет жильцам многоэтажек сэкономить. Дело в том, что мусоропровод нередко срабатывает как вентиляционная шахта: из-за неплотно закрывающихся клапанов в старых мусоропроводов вытягивается тепло из подъездов и квартир, что не только создаёт дополнительный дискомфорт в холодное время года, но и не может не отразиться на суммах в квитанциях за ЖКУ.

Среди прочих неудобств, от которых можно избавиться, отказавшись от мусоропровода, в ЖКХ назвали следующие три:

антисанитария - ствол мусоропровода со временем превращается в рассадник бактерий и микробов, а также начинает источать неприятный запах, который не только пропитывает воздух в подъездах, но порой даже проникает в квартиры;

шум и опасность - их источником становятся неосмотрительно выброшенные в мусоропровод стеклянные бутылки, жестяные банки и прочий потенциально опасный мусор, в том числе того, что может привести даже к возгоранию;

проблемы с сортировкой - наличие центрального мусоропровода не способствует «экологической дисциплине» жильцов; статистика ЖКХ показывает, что в таких жители реже сортируют отходы, даже несмотря на наличие отдельных контейнеров для вторсырья во дворах.

По данным столичного ЖКХ, с начала 2025 года в Минске на консервацию стволов мусоропровода согласились жители 181 подъезда в 63 жилых многоэтажках.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com