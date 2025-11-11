Лучшая защита от Путина
- 11.11.2025, 16:59
- 1,882
Это повышает цену войны для Москвы.
Россия продолжает массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, надеясь сломить дух населения. С начала октября российские дроны и ракеты вызвали длительные отключения электроэнергии, нарушив подачу тепла и воды в нескольких городах. Цель Кремля — создать психологическое давление и заставить украинцев сдаться, пишет Chatham House (перевод — сайт Charter97.org).
В ответ Украина активизировала атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и топливные объекты. Удары достигли Рязани, Саратова, Волгограда и даже Тюмени, а также объектов на Балтике и ветви трубопровода «Дружба», поставляющей нефть в Венгрию и Словакию. По данным российских источников, к концу октября украинские удары затронули более половины крупнейших российских НПЗ.
Атаки на российскую нефтяную инфраструктуру повышают стоимость войны для Москвы. Уже в октябре цены на бензин в России выросли более чем на 10%, наблюдались локальные дефициты топлива, а государство субсидировало компании для поддержания внутреннего рынка.
Россия, однако, обладает большим количеством ресурсов: ремонт поврежденных объектов идет быстро, мощности НПЗ превышают внутренние потребности, а нефтяные компании усиливают защиту объектов с помощью противодроновых систем.
Эксперты предупреждают, что увеличение частоты ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам и замедление их восстановления могут заставить Кремль согласиться на переговоры хотя бы о «энергетическом перемирии».
Удары по нефтяной отрасли России стали одним из ключевых инструментов Киева для противостояния энергетической войне Москвы и защиты собственной экономики и населения в преддверии зимы.