11 ноября 2025, вторник, 17:59
Лучшая защита от Путина

  • 11.11.2025, 16:59
  • 1,882
Лучшая защита от Путина

Это повышает цену войны для Москвы.

Россия продолжает массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, надеясь сломить дух населения. С начала октября российские дроны и ракеты вызвали длительные отключения электроэнергии, нарушив подачу тепла и воды в нескольких городах. Цель Кремля — создать психологическое давление и заставить украинцев сдаться, пишет Chatham House (перевод — сайт Charter97.org).

В ответ Украина активизировала атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и топливные объекты. Удары достигли Рязани, Саратова, Волгограда и даже Тюмени, а также объектов на Балтике и ветви трубопровода «Дружба», поставляющей нефть в Венгрию и Словакию. По данным российских источников, к концу октября украинские удары затронули более половины крупнейших российских НПЗ.

Атаки на российскую нефтяную инфраструктуру повышают стоимость войны для Москвы. Уже в октябре цены на бензин в России выросли более чем на 10%, наблюдались локальные дефициты топлива, а государство субсидировало компании для поддержания внутреннего рынка.

Россия, однако, обладает большим количеством ресурсов: ремонт поврежденных объектов идет быстро, мощности НПЗ превышают внутренние потребности, а нефтяные компании усиливают защиту объектов с помощью противодроновых систем.

Эксперты предупреждают, что увеличение частоты ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам и замедление их восстановления могут заставить Кремль согласиться на переговоры хотя бы о «энергетическом перемирии».

Удары по нефтяной отрасли России стали одним из ключевых инструментов Киева для противостояния энергетической войне Москвы и защиты собственной экономики и населения в преддверии зимы.

Написать комментарий

