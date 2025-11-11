«Многие украинцы подготовились» 11.11.2025, 17:13

Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины.

Россия целенаправленно бьет по украинской энергетике, что привело к массовым блэкаутам. Имеем ли мы дело с новой тактикой оккупантов?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Это не новая тактика, а ее видоизменение, стремление усилить эффективность. Я бы говорил про одну и ту же стратегию. Стратегия заключается в том, чтобы разрушить энергетическую систему Украины, максимально обескровить, и в прямом смысле обесточить страну, ее энергетическую систему, сломать нас, украинцев, изнутри.

Тут речь идет о том, чтобы через массовое отключение электроэнергии, проблемы с теплом, сломать стойкость украинцев, а параллельно (и это отдельная задача), через проблемы с электроподачей, максимально уменьшить возможности работы военно-промышленного комплекса Украины. Ведь значительную часть оружия мы производим сами.

Отмечу, что тактика меняется. Например, в 2022 году впервые была использована стратегия удара по украинской энергетике. Тогда били по крупным тепловым электростанциям и разрушали работу единой энергосистемы Украины. Частично это удалось сделать. Но у нас получилось восстановиться достаточно быстро благодаря поддержке партнеров. После этого тактика периодически менялась. Особенно сильные атаки были в ноябре и начале декабря 2022 года. Кстати, самые большие блэкауты были тогда.

Я помню ситуацию, когда трое суток не было света. Когда как раз делали «пункты незламности», где можно чай было выпить, зарядить гаджеты. Все это было вызовом. Сейчас украинский бизнес и люди во многом подготовлены. Каждый по-своему.

У нас появилось понятие «генераторный бизнес». Когда многие частные предприятия, банковские отделения, аптеки, стоматологические пункты, кафе, рестораны, магазины имеют большие генераторы, которые позволяют сохранять электричество и на какое-то время даже работать в «холодильниках» во время отключения электроэнергии. Но сейчас, конечно же, отключения электроэнергии могут затянуться на более длительный период, чем в 2022 году.

Скажу, что новизна тактики россиян прежде всего в том, что удары наносятся не только по объектам теплоэнергетики, тепловым станциям. Разрушается единая энергосистема, бьют по подстанциям. Это было в 2022 году, но сейчас более масштабно, более точечно.

— В чем особенность энергетической системы Украины?

— У нас больше половины генерации электроэнергии производится атомными электростанциями. И в этом плане это надежный фундамент. Однако дальше эта электроэнергия распределяется по всей стране.

И вот те подстанции, которые распределяют эту электроэнергию, русские пытаются выбивать. Вот сейчас как раз были удары по подстанциям, которые передают электроэнергию с Ровненской и Хмельницкой атомных электростанций. А раз нельзя передавать эту электроэнергию, выбили трансформаторы, значит — всё. Энергия не поступает в другие регионы. И вот это проблема уже тогда. Приходится снижать мощность атомных электростанций искусственно. И главное, что не доходит эта электроэнергия до потребителей в других регионах страны. Вот это одна проблема.

Вторая проблема: мы же знаем, что электроэнергия потребляется по-разному в разное время суток. И для выравнивания энергетического баланса в разных регионах Украины использовались тепловые электростанции. То есть когда не хватало электроэнергии от атомных электростанций, в пики потребления, тогда больше вырабатывали электроэнергии тепловые электростанции в конкретных областях. В каждой области были тепловые электростанции. Они работали либо на газе, либо на угле, либо на мазуте.

Сейчас большая часть этих тепловых электростанций выбита. И вот проблема с нынешними блэкаутами связана с тем, что нельзя балансировать потребление электроэнергии. И когда начинается пиковое потребление электроэнергии, приходится просто отключать, чтобы не было дисбаланса.

Поэтому русские сейчас сконцентрировались в своих ударах по подстанциям, которые передают электроэнергию в другие регионы. Особая опасность, конечно, для тех регионов, которые являются своеобразными удаленными островами. Это Харьковский регион, Полтавский отчасти и Одесса. Потому что там можно перебить фактически одну или две подстанции и отрезать эти регионы от энергоснабжения.

Новая тактика, которая проявилась в этом году, это удары россиян по месторождениям добычи газа и по его хранилищам в Украине. Раньше этого не было. Это делается для того, чтобы разрушить более широкий энергобаланс в Украине. Потому что у нас, как правило, большая часть внутреннего потребления газа за счет внутренней добычи была. Газ мы покупали за рубежом, закачивали его в подземное газохранилище. И этот газ, как правило, использовался промышленностью, а не для внутреннего потребления.

А сейчас русские поняли эту ситуацию, и они начали планомерно, системно, во-первых, разрушать месторождения газодобычи, газопередающие станции, поскольку этот газ передается, как правило, по внутренним газопроводам. И, к сожалению, у нас большая часть внутренней газодобычи была выбита или уничтожена. Были удары также по некоторым подземным газохранилищам.

Причем, как мне рассказывали специалисты компании «Нафтогаз Украина», русские бьют, потому что, к сожалению, еще с прежних времен они имели карту. Они знали, где расположены станции, где расположены подземные газохранилища, потому что газ пошел из России через газопровод по территории Украины, и частично хранился в этих подземных газохранилищах в Западной Украине. Вот они знали, где эти газохранилища находятся, где газокомпрессорные станции, и целенаправленно ракетами били.

Потому что одно дело удары дронами, иногда можно от них защититься, если создавали специальные защиты. Защищали трансформаторы, либо станции — ставили специальные бетонные блоки, ну и другие методы защиты использовали. Это от дронов отчасти помогало. Но если прямое попадание ракеты, тут никакая защита не поможет. Вот это проблема. Здесь может помочь только система ПВО: где-то она помогает, где-то нет.

И вот, например, еще полтора года назад, были удары по Трипольской тепловой электростанции в Киевской области, которая как раз столицу снабжала. Зеленский тогда рассказывал, что это был массированный удар. И дроны атаковали, и сразу большая партия ракет. Часть ракет сбивала система ПВО, но не защитить от всех. И часть ракет попала в эту станцию, она была разрушена. Ее восстановили, и сейчас опять удар по этой станции. То есть они бьют в одни и те же станции, чтобы полностью уничтожить генерацию.

Удары по газовой добыче в Украине, к сожалению, оказались очень разрушительными. И Украине сейчас приходится закупать дополнительные объемы газа, в том числе есть договоренности с Соединенными Штатами, с европейскими партнерами, чтобы подстраховаться, чтобы обеспечить газоснабжение отдельных энергетических объектов, ну и снабжение газом населения. Потому что с этим тоже возникла проблема. Также бьют по теплоцентрали, особенно сейчас, чтобы создать проблемы с обеспечением тепла.

Такая тактика отчасти использовалась, например, против Харькова еще в 22-м году. Сейчас это делается более масштабно, по крупным городам. Но есть еще одна новая тактика — это удары по АЗС, по автозаправочным станциям. Для того, чтобы еще уменьшить потребление нефтепродуктов. Потому что нефтепродукты используются не только для транспорта. Дизель используется как запасной источник питания тепловоза. Но если электровозы не работают, то на железной дороге используются тепловозы. Но самое главное, дизель и бензин используются в генераторах.

Для того, чтобы создать дефицит нефтепродуктов, чтобы мы не могли компенсировать нехватку электроэнергии через работу генераторов. Ну и в целом создать топливный кризис, который, конечно, может ослабить и боеспособность ВСУ. Вот в этом особенность тактики, которая сейчас используется в России.

Точечные удары, чтобы разрушать нашу энергетическую систему. В этих условиях, конечно же, чудеса проявляют энергетики и государственных компаний, и частных. Крупнейшая частная компания ДТЭК восстанавливается буквально на ходу. Очень нам помогали, начиная с конца 2022 года и последующие годы, наши партнеры. Это поставки трансформаторов. Потому что Россия выбивала трансформаторы на разных электростанциях. И нужно было их заменять.

А это, как оказалось, тоже непросто. Но эту проблему решили. Сейчас же опять может возникнуть, потому что бьют целенаправленно по трансформаторным станциям. В некоторых городах создавались специальные энергетические системы, децентрализованные.

В условиях, когда они работают, создавались такие, я бы сказал, большие станции зарядки. Как большие зарядные аккумуляторные станции. Когда есть электроэнергия, они заряжаются, накапливают ее. Если вдруг происходит отключение электроэнергии, они в некоторый период времени осуществляют энергоснабжение. Но россияне бьют и по этим объектам тоже.

Мы ликвидируем последствия ударов по энергетике. Россия опять наносит удары по энергетическим объектам. Это как война меча и щита. Здесь непрерывная борьба происходит. Поэтому, да, ситуация сложная, конечно. Многие украинцы подготовились.

Если первый год не были готовы к таким ударам, к массовым отключениям, сейчас ситуация изменилась. Есть разные приборы, которые используются во время отключения света. Но все равно, конечно, это очень непростое испытание для всех нас.

— Путин надеется, что украинцы, оказавшись зимой без света, заставят Зеленского пойти на мир на условиях России. Но ведь никто не исключает обратный эффект — сплочение украинцев в тяжелой ситуации. Как вы это видите?

— Это война. Мы, украинцы, понимаем, что у нас нет другого выхода, как выстоять.

Кстати, многие проводят аналогию с бомбардировками Великобритании во время Второй мировой войны, когда нацистская Германия наносила авиационные удары, были разрушительные бомбардировки, но британцы выстояли И у нас, в принципе, тоже нет другого выбора, как выстоять.

Помню, когда были первые масштабные отключения, в лифтах ставили стульчики (еще во многих и остались они), специальные пакеты, уж извините, даже с памперсами, если вдруг человек застрянет, пару бутылок воды, даже печенье какое-то и так далее.

Украинцы проявляли взаимную поддержку, помогали друг другу. Хотя, конечно, это очень непросто было переносить.

Даже сейчас, когда есть подготовленность к этому, все равно, конечно, и морально, и психологически, физически даже это переносить непросто.

