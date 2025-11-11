Bloomberg: Большинство индийских НПЗ отказались от российской нефти 3 11.11.2025, 17:15

Индия сократила закупки российской сырой нефти с поставкой в декабре.

Большинство индийских нефтеперерабатывающих заводов отказались от закупок нефти России. Это произошло из-за антироссийских санкций и торговых переговоров США и Индии, сообщает Bloomberg.

Источники агентства рассказали, что заказы на нефть на следующий месяц делаются до 10 числа текущего. В этом месяце сразу пять компаний Индии отказались от российской нефти на декабрь.

Такое изменение закупочной политики произошло после введения западных санкций против российских нефтяных гигантов - «Роснефти» и «Лукойла».

Согласно данным Kpler, пять компаний обеспечивали две трети импорта Индией нефти страны-агрессора в 2025 году:

- Reliance Industries Ltd;

- Hindustan Petroleum Corp. Ltd;

- Bharat Petroleum Corp. Ltd;

- Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.;

- HPCL-Mittal Energy Ltd.

«Осторожность этих компаний частично объясняется торговыми переговорами между Нью-Дели и Вашингтоном. Трамп в понедельник заявил, что две страны приближаются к соглашению», - отмечает издание.

Bloomberg со ссылкой на источники отмечает, что во время переговоров Индия обязалась покупать больше нефти из США.

Только две индийские компании планируют закупить российскую нефть в декабре - Indian Oil Corp. и Nayara Energy Ltd.

Indian Oil Corp. приобрела около 3,5 млн баррелей нефти ESPO, однако закупка осуществляется у поставщиков, которые не подпадают под новые санкции США.

При этом Nayara Energy Ltd. полностью полагается на нефть России, поскольку «Роснефть» частично владеет компанией.

