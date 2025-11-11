Bloomberg: Большинство индийских НПЗ отказались от российской нефти

Bloomberg: Большинство индийских НПЗ отказались от российской нефти3
- 11.11.2025, 17:15
Индия сократила закупки российской сырой нефти с поставкой в декабре.
Большинство индийских нефтеперерабатывающих заводов отказались от закупок нефти России. Это произошло из-за антироссийских санкций и торговых переговоров США и Индии, сообщает Bloomberg.
Источники агентства рассказали, что заказы на нефть на следующий месяц делаются до 10 числа текущего. В этом месяце сразу пять компаний Индии отказались от российской нефти на декабрь.
Такое изменение закупочной политики произошло после введения западных санкций против российских нефтяных гигантов - «Роснефти» и «Лукойла».
Согласно данным Kpler, пять компаний обеспечивали две трети импорта Индией нефти страны-агрессора в 2025 году:
- Reliance Industries Ltd;
- Hindustan Petroleum Corp. Ltd;
- Bharat Petroleum Corp. Ltd;
- Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.;
- HPCL-Mittal Energy Ltd.
«Осторожность этих компаний частично объясняется торговыми переговорами между Нью-Дели и Вашингтоном. Трамп в понедельник заявил, что две страны приближаются к соглашению», - отмечает издание.
Bloomberg со ссылкой на источники отмечает, что во время переговоров Индия обязалась покупать больше нефти из США.
Только две индийские компании планируют закупить российскую нефть в декабре - Indian Oil Corp. и Nayara Energy Ltd.
Indian Oil Corp. приобрела около 3,5 млн баррелей нефти ESPO, однако закупка осуществляется у поставщиков, которые не подпадают под новые санкции США.
При этом Nayara Energy Ltd. полностью полагается на нефть России, поскольку «Роснефть» частично владеет компанией.