11 ноября 2025, вторник, 18:00
Литва стала лидером ЕС в противостоянии Китаю

  • 11.11.2025, 17:33
Литва стала лидером ЕС в противостоянии Китаю

Неожиданный первопроходец.

Ранее отношения с Китаем строились на экономическом сотрудничестве, но со временем вырос скепсис: участие в «16+1» и «Поясе и пути» принесло мало выгоды и усилило зависимость Европы от Пекина, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

В 2021 году Литва вышла из «17+1» из-за недостатка экономических преимуществ и политических рисков и первой в Европе разрешила открытие представительства Тайваня с использованием названия «Тайвань». Китай ответил дипломатическим кризисом, отзывал посла и вводил торговые ограничения, блокируя литовские товары и грузовые перевозки. Это подчеркнуло уязвимость ЕС перед экономическим давлением Пекина.

Литва получила поддержку США: Вашингтон выделил $600 млн экспортного кредита, помогал диверсифицировать рынки и развивать экспорт в высокотехнологичные и возобновляемые отрасли. В результате экспорт литовских товаров в Индо-Тихоокеанский регион вырос на 60% в начале 2022 года.

С 2018 года Литва ограничивает участие китайских компаний в критической инфраструктуре: Huawei была исключена из 5G и военных объектов. Законодательство по иностранным инвестициям и кибербезопасности остается одним из самых строгих в Европе.

Политика Литвы усилилась после вторжения России в Украину в 2022 году. Страна рассматривает Китай как «системного соперника» и соратника Москвы, поддерживающего агрессию против Украины. Литва активно координируется с США и ЕС, продвигает инициативы по экономической безопасности ЕС.

Литва превратилась из небольшого государства в лидера ЕС по сдерживанию китайского влияния, демонстрируя, что даже маленькая демократия может противостоять экономическому давлению Китая, усиливая единство и трансатлантическую координацию в Европе.

