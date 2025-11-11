С зарплаты белоруса удерживали долг по кредиту, который тот не оформлял 11.11.2025, 17:38

Как так вышло?

У жителя Шкловского района украли паспорт и оформили кредит на его имя. Банк взимал долг с пострадавшего, пока тот не обратился в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Мужчина, сообщил, что из его заработной платы органами принудительного исполнения удержано свыше 500 рублей. Просил прокурора разобраться в ситуации и защитить его права.

Было установлено, что в июле 2020 года двое могилевчан похитили у заявителя паспорт и от его имени заключили кредитный договор. Так как денежные средства добровольно не уплачивались по заявлению банковского учреждения, отделом принудительного исполнения возбуждено исполнительное производство. И из заработной платы мужчины удержали суммы задолженности.

«Общая сумма, подлежащая взысканию с заявителя, составила более 7,5 тысячи рублей. Поскольку мужчина не знал о заключении кредитного договора, не ставил в нем подпись и не уполномочивал других граждан заключать в своих интересах такой договор, прокурор Могилева обратился в суд с исковым заявлением о признании кредитного договора незаключенным, исполнительное производство не подлежащим исполнению. И потребовал взыскать с банковского учреждения неосновательное обогащение», — сообщает ведомство.

Решением суда Ленинского района Могилева исковое заявление прокурора было удовлетворено в полном объеме. А мужчин за хищение личного документа и мошенничество привлекли к уголовной ответственности.

