11 ноября 2025, вторник, 18:00
Samsung анонсировал новую версию технологии HDR для телевизоров и мониторов

  • 11.11.2025, 17:40
HDR10+ Advanced должна стать аналогом Dolby Vision 2.

Samsung представил новый стандарт HDR10+ Advanced, который должен стать аналогом Dolby Vision 2. Только в отличие от последнего, HDR10+ Advanced остаётся открытым и бесплатным, что уже делает его более привлекательным для производителей, пишет «Униан».

Новинка обещает до 5000 нит яркости против максимум 4000 у HDR10+. Для зрителя это означает более реалистичные сцены, в которых свет будет ярче и выразительнее.

Также HDR10+ Advanced теперь умеет адаптировать изображение под жанр: кино, спорт, игры - каждому свой баланс контраста, цвета и тон-маппинга. Это то, чего не хватало предыдущим версиям HDR10, где всё обрабатывалось по одной схеме.

Ещё одно важное новшество - адаптация под освещение комнаты. Если раньше телевизор не понимал, что зритель смотрит фильм днём при открытых шторах, то теперь HDR10+ Advanced будет динамически подстраивать яркость и контраст, чтобы сохранить глубину картинки и детали даже при сильном внешнем свете.

Плюс добавили управление движением - технология сглаживания кадров, которая пригодится не только в кино, но и в потоковых играх.

Samsung заявила, что новые панели с поддержкой HDR10+ Advanced появятся уже в 2026 году, сначала в флагманских моделях. Первой платформой, где можно будет протестировать этот стандарт, станет Amazon Prime Video.

