11 ноября 2025, вторник, 18:00
Стало известно, где на самом деле был Путин почти два месяца после начала войны

  • 11.11.2025, 17:44
  • 1,376
Дед по-настоящему бункерный.

Большую часть первых полутора месяцев после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину российский диктатор Владимир Путин провел в резиденции на Валдае. Именно там сняты кадры совещаний, которые якобы проходили в резиденции в Ново-Огарево.

К такому выводу пришли авторы расследования проекта «Система» (Расследовательский проект «Настоящего Времени» и «Радио Свобода»), которое было опубликовано во вторник, 11 ноября.

Журналисты выяснили, что у Путина есть три одинаковых по интерьеру кабинета — в Ново-Огарево, Сочи и на Валдае.

После 24 февраля 2022 года в течение полутора месяцев диктатора почти не показывали за пределами его официальных резиденций — в Кремле и в Ново-Огарево.

«Столь редкое появление Путина среди сторонних людей всколыхнуло новую волну конспирологии о том, что на самом деле он прячется где-то в секретном бункере», — пишет «Радио Свобода», отмечая, что в соцсетях и в украинской публицистике к диктатору «приклеилось звание «бункерного деда».

Однако, согласно исследованию, большую часть этого времени Путин провел на Валдае, где находится еще одна его резиденция, которая официально называется Ужин или Долгие Бороды.

В сентябре 2022 года российский диктатор объявил мобилизацию. А после, когда некоторые россияне бежали за границу, чтобы спастись от призыва, а другие получали повестки, Путин нередко «наслаждался морским воздухом в Сочи».

«Впрочем, война внесла коррективы и в эти привычки», — отмечают журналисты.

Так, с начала февраля 2023 года сочинский кабинет пропал из кремлевской хроники. Официально в Сочи Путин в последние два года ездил считанные разы. Предположительно, диктатор перестал ездить на юг, опасаясь атак украинских дронов. С начала 2025 года Путин перестал пользоваться и кабинетом в Ново-Огарево.

В комментарии авторам расследования социолог и исследователь кремлевских элит Константин Гаазе сообщил, что для Путина «основная локация теперь — Валдай».

Как сообщала Русская служба «Радио Свобода»12 августа 2025 года, эту резиденцию Путина окружают 12 позиций ПВО, в основном это ЗРПК Панцирь, которые расположены на башнях.

Журналисты сообщали, что на Валдае Путин часто находится вместе с сыновьями и их матерью — Алиной Кабаевой. Издание «Проект» ранее писало, что рядом с резиденцией построили отдельный дом для Кабаевой и даже проложили специальную железнодорожную ветку.

В апреле 2021 года Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального выпустил фильм-расследование о резиденции Путина в Новгородской области.

По данным ФБК, именно в валдайской резиденции состоялась тайная встреча Путина и экс-президента Украины Виктора Януковича во время Майдана.

