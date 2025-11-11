закрыть
11 ноября 2025, вторник, 18:00
В Минске на перекрестке произошло массовое ДТП

  • 11.11.2025, 17:51
В Минске на перекрестке произошло массовое ДТП

Видеофакт.

В Минске случилось массовое ДТП на пересечении проспекта Независимости с улицей Толбухина. Как сообщают очевидцы, на дороге столкнулись более семи автомобилей.

Читатель прислал в телеграм-бот Onliner видео, на котором видны последствия аварии. На кадрах можно заметить, что на месте работают сотрудники ГАИ и скорой помощи.

Госавтоинспекция Минска сообщает, что движение по проспекту затруднено в обоих направлениях. Это стоит учитывать при выборе маршрута.

Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.

