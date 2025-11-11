В Минске на перекрестке произошло массовое ДТП
- 11.11.2025, 17:51
Видеофакт.
В Минске случилось массовое ДТП на пересечении проспекта Независимости с улицей Толбухина. Как сообщают очевидцы, на дороге столкнулись более семи автомобилей.
Читатель прислал в телеграм-бот Onliner видео, на котором видны последствия аварии. На кадрах можно заметить, что на месте работают сотрудники ГАИ и скорой помощи.
Госавтоинспекция Минска сообщает, что движение по проспекту затруднено в обоих направлениях. Это стоит учитывать при выборе маршрута.
Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.