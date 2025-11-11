закрыть
11 ноября 2025, вторник, 18:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп зашел в тупик

  • 11.11.2025, 17:55
  • 1,818
Трамп зашел в тупик

Быстрого конца войны не будет.

Попытки президента США Дональда Трампа добиться прекращения российской агрессии в Украине снова зашли в тупик. Трамп ожидал, что мир можно будет заключить через договоренность, включающую признание контролируемых Россией территорий и определенные экономические преференции для Москвы. Однако он недооценил готовность Путина идти до конца, стремясь к фактическому уничтожению независимой Украины, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Недавние попытки изменить ситуацию — угроза передать Киеву ракеты Tomahawk и давление на президента Украины Владимира Зеленского с требованием уступить территории — не принесли результатов. Трамп отменил саммит с Путиным, заявив, что «не хочет тратить время», если не видит реальных перспектив сделки.

Американская администрация исходит из того, что конфликт можно урегулировать посредством компромисса: Москва получает оставшиеся районы Донбаса, а Киев — гарантии безопасности. Однако реальность гораздо сложнее. Россия отвергла предложение о заморозке линий фронта, снятии санкций и отказе Украины от НАТО. Москва видит в сильной Украине угрозу и стремится уничтожить ее государственность.

Позиции сторон почти не изменились, за исключением Киева. После резкого конфликта Трампа и Зеленского Украина выразила готовность к безусловному прекращению огня, фактически показав, что именно Россия блокирует мирный процесс. Однако Трамп не стал усиливать давление на Москву.

Военная ситуация изменилась не в пользу России. Согласно оценкам, ее летние наступления дали только 0,4% дополнительных территорий, при этом потери выросли до рекордных уровней. Украина, несмотря на нехватку вооружений, стабилизировала фронт благодаря дронам и западной поддержке.

Эксперты считают, что Трампу следует сосредоточиться на создании условий для будущих переговоров: усилении украинской обороны, сдерживании России и глобализации мирного процесса. Конференция с участием стран глобального Юга и призыв к безусловному перемирию могли бы вынудить Москву объяснять свое упорство и усилить дипломатическое давление.

Быстрого конца войне не будет, но продуманная стратегия может приблизить реальное урегулирование без капитуляции Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко