Трамп зашел в тупик
- 11.11.2025, 17:55
Быстрого конца войны не будет.
Попытки президента США Дональда Трампа добиться прекращения российской агрессии в Украине снова зашли в тупик. Трамп ожидал, что мир можно будет заключить через договоренность, включающую признание контролируемых Россией территорий и определенные экономические преференции для Москвы. Однако он недооценил готовность Путина идти до конца, стремясь к фактическому уничтожению независимой Украины, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).
Недавние попытки изменить ситуацию — угроза передать Киеву ракеты Tomahawk и давление на президента Украины Владимира Зеленского с требованием уступить территории — не принесли результатов. Трамп отменил саммит с Путиным, заявив, что «не хочет тратить время», если не видит реальных перспектив сделки.
Американская администрация исходит из того, что конфликт можно урегулировать посредством компромисса: Москва получает оставшиеся районы Донбаса, а Киев — гарантии безопасности. Однако реальность гораздо сложнее. Россия отвергла предложение о заморозке линий фронта, снятии санкций и отказе Украины от НАТО. Москва видит в сильной Украине угрозу и стремится уничтожить ее государственность.
Позиции сторон почти не изменились, за исключением Киева. После резкого конфликта Трампа и Зеленского Украина выразила готовность к безусловному прекращению огня, фактически показав, что именно Россия блокирует мирный процесс. Однако Трамп не стал усиливать давление на Москву.
Военная ситуация изменилась не в пользу России. Согласно оценкам, ее летние наступления дали только 0,4% дополнительных территорий, при этом потери выросли до рекордных уровней. Украина, несмотря на нехватку вооружений, стабилизировала фронт благодаря дронам и западной поддержке.
Эксперты считают, что Трампу следует сосредоточиться на создании условий для будущих переговоров: усилении украинской обороны, сдерживании России и глобализации мирного процесса. Конференция с участием стран глобального Юга и призыв к безусловному перемирию могли бы вынудить Москву объяснять свое упорство и усилить дипломатическое давление.
Быстрого конца войне не будет, но продуманная стратегия может приблизить реальное урегулирование без капитуляции Украины.