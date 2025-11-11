закрыть
11 ноября 2025, вторник, 18:21
Лавров просит США возобновить переговоры с Путиным

1
  • 11.11.2025, 18:13
Лавров просит США возобновить переговоры с Путиным
Сергей Лавров

Российский министр иностранных дел оправдывается за срыв саммита в Будапеште.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к США с предложением возобновить подготовку к саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, который должен был состояться в конце октября, но сорвался после отказа Кремля прекращать огонь в Украине.

В Москве «готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к саммиту», заявил Лавров в интервью российским СМИ во вторник. По его словам, Будапешт остается предпочтительным местом для встречи, «если и когда американские коллеги возобновят свое предложение».

Глава Госдепа Марко Рубио больше не общался с Лавровым с их последнего разговора 20 октября, признал министр. Тогда по телефону глава МИД РФ обсуждал с Рубио подготовку саммита в Будапеште. Однако Рубио рекомендовал Трампу отменить встречу, после чего США впервые с момента прихода республиканца в Белый дом ввели против России крупный пакет санкций.

Как следует из слов Лаврова, он не по-прежнему понимает, почему США отменили саммит. «Мы хорошо, вежливо, без каких-либо срывов поговорили. Подтвердили в принципе движение на основе пониманий Анкориджа. И нам этом расстались. И следующим шагом должна была быть уже встреча представителей внешнеполитических, военных, как я понимаю, ведомств, ну наверное, спецслужб. Но вместо этого последовало публичное заявление, что нет смысла встречаться», — рассказал Лавров.

