В Минске школьник выпал из окна шестого этажа 2 11.11.2025, 18:21

Он погиб.

В Минске семилетний мальчик разбился после падения из окна шестого этажа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По предварительной информации, школьник был дома с отчимом и 4-летней сводной сестрой. Пока мужчина отошел на кухню, девочка подбежала к нему и сообщила, что ее брат, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна.

Очевидец вызвал скорую и сообщил о произошедшем в милицию. Ребенка доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

