В Минске школьник выпал из окна шестого этажа

В Минске школьник выпал из окна шестого этажа2
- 11.11.2025, 18:21
- 4,162
Он погиб.
В Минске семилетний мальчик разбился после падения из окна шестого этажа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
По предварительной информации, школьник был дома с отчимом и 4-летней сводной сестрой. Пока мужчина отошел на кухню, девочка подбежала к нему и сообщила, что ее брат, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна.
Очевидец вызвал скорую и сообщил о произошедшем в милицию. Ребенка доставили в больницу, однако спасти его не удалось.