закрыть
11 ноября 2025, вторник, 19:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске школьник выпал из окна шестого этажа

2
  • 11.11.2025, 18:21
  • 4,162
В Минске школьник выпал из окна шестого этажа

Он погиб.

В Минске семилетний мальчик разбился после падения из окна шестого этажа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По предварительной информации, школьник был дома с отчимом и 4-летней сводной сестрой. Пока мужчина отошел на кухню, девочка подбежала к нему и сообщила, что ее брат, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна.

Очевидец вызвал скорую и сообщил о произошедшем в милицию. Ребенка доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко