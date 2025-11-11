РПЦ провела «молитвенный рейд» , чтобы защитить НПЗ от дронов

РПЦ провела «молитвенный рейд» , чтобы защитить НПЗ от дронов4
- 11.11.2025, 18:27
- 1,568
Священник молился за завод «Лукойл Волгограднефтепереработка».
Представитель волгоградской епархии Русской православной церкви (РПЦ) отец Евгений Караваев провел выездной молебен в Красноармейском районе региона, сообщает телеграм-канал» Дозор в Волгограде». Священник вооружился иконой Богоматери и объехал район по периметру, так как в нем располагается нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Волгограднефтепереработка», который ранее попадал под удары украинских дронов.
В ходе «молитвенного рейда», который состоялся 6 ноября после очередного налета дронов ВСУ с одним погибшим, Караваев, настоятель храма святого Феодора Ушакова, дважды отслужил молебен, чтобы защитить регион от атак беспилотников. Процессия завершилась у поклонного креста на «Лесобазе», где прошла молитва за погибших в теракте 2013 года.
В ночь на 6 ноября Украина совершила массированную атаку беспилотниками на Волгоградскую область. Из-за «падения обломков» БПЛА был зафиксирован пожар на территории промзоны в Красноармейском районе, где находится «Лукойл Волгограднефтепереработка» — один из крупнейших производителей нефтепродуктов в Южном федеральном округе мощностью 14,8 млн тонн. До этого его атаковали 15 октября.