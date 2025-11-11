закрыть
11 ноября 2025, вторник, 19:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

РПЦ провела «молитвенный рейд» , чтобы защитить НПЗ от дронов

4
  • 11.11.2025, 18:27
  • 1,568
РПЦ провела «молитвенный рейд» , чтобы защитить НПЗ от дронов

Священник молился за завод «Лукойл Волгограднефтепереработка».

Представитель волгоградской епархии Русской православной церкви (РПЦ) отец Евгений Караваев провел выездной молебен в Красноармейском районе региона, сообщает телеграм-канал» Дозор в Волгограде». Священник вооружился иконой Богоматери и объехал район по периметру, так как в нем располагается нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Волгограднефтепереработка», который ранее попадал под удары украинских дронов.

В ходе «молитвенного рейда», который состоялся 6 ноября после очередного налета дронов ВСУ с одним погибшим, Караваев, настоятель храма святого Феодора Ушакова, дважды отслужил молебен, чтобы защитить регион от атак беспилотников. Процессия завершилась у поклонного креста на «Лесобазе», где прошла молитва за погибших в теракте 2013 года.

В ночь на 6 ноября Украина совершила массированную атаку беспилотниками на Волгоградскую область. Из-за «падения обломков» БПЛА был зафиксирован пожар на территории промзоны в Красноармейском районе, где находится «Лукойл Волгограднефтепереработка» — один из крупнейших производителей нефтепродуктов в Южном федеральном округе мощностью 14,8 млн тонн. До этого его атаковали 15 октября.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко