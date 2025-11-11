Ученый рассказал, почему белорусы стали меньше есть картофель 11.11.2025, 18:39

1,062

Якобы ленятся его чистить.

Генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько заявил, что белорусы ленятся чистить картофель.

Он уточнил, что белорусы стали меньше есть продовольственного картофеля, все чаще выбирая картофелепродукты.

- Больно об этом говорить, но иногда мы просто ленимся чистить картофель. Нам нужен картофель уже предварительно подготовленный или уже готовое блюдо из картофеля, - пояснил ученый.

Гендиректор добавил, что усилия ученых направлены не только на создание новых сортов картофеля, но и на создание тех сортов, которые будут пригодны для переработки.

