закрыть
11 ноября 2025, вторник, 19:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученый рассказал, почему белорусы стали меньше есть картофель

  • 11.11.2025, 18:39
  • 1,062
Ученый рассказал, почему белорусы стали меньше есть картофель

Якобы ленятся его чистить.

Генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько заявил, что белорусы ленятся чистить картофель.

Он уточнил, что белорусы стали меньше есть продовольственного картофеля, все чаще выбирая картофелепродукты.

- Больно об этом говорить, но иногда мы просто ленимся чистить картофель. Нам нужен картофель уже предварительно подготовленный или уже готовое блюдо из картофеля, - пояснил ученый.

Гендиректор добавил, что усилия ученых направлены не только на создание новых сортов картофеля, но и на создание тех сортов, которые будут пригодны для переработки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко