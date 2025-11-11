Европа должна действовать 11.11.2025, 18:42

Зима обещает быть критической.

Россия усиливает давление на Донбасе и пытается захватить Покровск, важный логистический узел Донецкой области. Бои за город длятся дольше, чем планировалось в Кремле, хотя украинские защитники продолжают сдерживать численно превосходящие силы противника, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Ситуация вокруг Покровска не является исключением. Российские войска стремятся окружить украинские позиции севернее и южнее и угрожают Константиновке. Применение дальнобойных управляемых дронов и планирующих бомб делает ближайшие к фронту города фактически непригодными для жизни. Аналогичные угрозы нависают над Краматорском и потенциально над Запорожьем. В случае падения Донбаса следующей целью может стать Харьков.

Международные дискуссии о переговорах не остановили эскалацию. Россия рассчитывает истощить украинскую оборону. Одновременно Москва сталкивается с собственными проблемами: уменьшением числа добровольцев, снижением нефтяных доходов и уязвимостью нефтепереработки из-за украинских ударов.

Экономическое давление могло бы изменить расчет Кремля, но западные меры пока остаются неполными. Ключевым направлением считается блокировка теневого флота, который позволяет России вывозить нефть через Балтику. Страны региона могли бы ограничить доступ небезопасных судов под фиктивными флагами через экологические требования. Это не нарушило бы принцип свободного транзита, но стало бы серьезным ударом по российскому экспорту.

Украине также нужна помощь в усилении подготовки войск. Европейские государства способны развернуть тренировки на территории Украины, что повысило бы качество формирования боевых подразделений. Такая поддержка укрепила бы украинскую оборону и одновременно показала бы Москве серьезность европейских намерений.

Зима обещает быть критической. Россия наращивает производство ракет, украинская энергосистема сильно повреждена, а перебои с электричеством становятся нормой даже в Киеве. Ускорение российских наступательных действий может приблизить попытки навязать Украине капитуляцию в 2026 году. Украина и ее партнеры все еще могут изменить ход событий с помощью целенаправленного экономического давления и усиления оборонных возможностей.

