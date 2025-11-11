«С Майком Тайсоном нужно играть в шахматы» 11.11.2025, 18:58

Срджа Попович

Почему мирный протест работает?

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал сооснователь легендарного «Отпора!», руководитель Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS) Срджа Попович.

— После того, как белорусам не удалось в 2020 году окончательно избавиться от Лукашенко, появилось очень много заявлений о том, что диктаторские режимы эволюционировали в такую форму, что ненасильственные формы сопротивления против них больше не работают. Что бы вы ответили критикам?

— Начнем со стратегии. Исторически, согласно исследованию 323 различных кампаний с 1900 по 2006 год, опубликованному Эрикой Ченовет и Марией Стефан «Почему гражданское сопротивление работает» (один из авторов недавно обновил базу до, по-моему, 500 различных кампаний), вероятность успеха ненасильственной борьбы колеблется от 40% до 53%, тогда как насильственный подход имеет только половину этих шансов на успех.

Итак, если вы посмотрите на историю, движения, которые могут принять ненасильственную борьбу как направление, те, которые к ней призывали, те, которые избегали насильственной конфронтации с силами безопасности, имели в два раза больше шансов на успех, чем другие. История учит нас, что ненасилие не только более этично, но и имеет больше шансов на успех.

Для этого существует много причин. С научной точки зрения, движения имеют тенденцию к успеху, когда они достигают определенной доли участия. Итак, если взглянуть на взаимосвязь между цифрами и успехом: где-то от 3% до 8% населения, которые ежедневно и активно участвуют, дают вам, примерно, половину шансов на успех.

Чтобы произвести социальные изменения в стране размером с Сербию, с населением около 7 миллионов человек, вам нужно около 56 000 активных людей в день. Вот цифра, котороя имеет значение. Это не люди, которые поддерживают ваше движение. Это не люди, которые голосовали за вас. Это люди, которые готовы каждый день посвящать свое время делу. Звучит немного, но на самом деле — это очень много. Чтобы достичь этих цифр, ненасилие работает лучше.

Во всем мире участие основано на том, что называется риск точки входа — какой риск вы принимаете на себя, если хотите участвовать. Давайте взглянем на такую форму протеста, где дома, у окон, люди бьют в сковородки и кастрюли — риск точки входа очень низкий, в акции будут участвовать люди из разных слоев общества, разного возраста, пола, инвалиды, дети, бабушки. Тогда как марш по улицам и занятие здания, где вы будете противостоять силовикам, где много людей погибнет, будет арестовано, привлечет, естественно, меньше людей, готовых пойти на такой уровень риска.

Вы сталкиваетесь с репрессивной диктатурой — Беларусь является одним из примеров, но почти у всех есть одни и те же атрибуты — место, где у них преимущество, это сила. Очевидно, что в этих странах очень сильный аппарат безопасности: спецслужбы типа ФСБ, КГБ, подготовленные полицейские, иногда, военные, готовые участвовать в подавлении оппозиции.

Поле боя, где вы не защищены, а ваш враг намного сильнее вас, просто не имеет смысла. Если вам нужно сразиться с Майком Тайсоном, то последнее место, которое вы выберете для этой борьбы, — это боксерский ринг. Наверное, вы бы предпочли сыграть с Майком Тайсоном в шахматы. С точки зрения здравого смысла — это бессмысленно, потому что ваш противник сильнее. С точки зрения участия — это бессмысленно, потому что если вы увеличиваете риск, вы уменьшаете участие. И с исторической точки зрения — это не имеет смысла, потому что насильственные движения имеют меньше шансов на успех.

Есть еще много аргументов… Этический — если мы начнем бросать камни, в нас начнут стрелять, людей убьют.

Если говорить о тактике типа Майдана, концентрации, занятии символически значимых общественных мест, то, на самом деле, это один из сильно переоцененных инструментов борьбы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com