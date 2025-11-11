Президент Литвы: Я убежден, что невозможно «оторвать» Лукашенко от Путина

Президент Литвы: Я убежден, что невозможно «оторвать» Лукашенко от Путина2
- 11.11.2025, 19:04
Диктатор Беларуси полностью зависит от РФ.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Соединенные Штаты пытаются отдалить режим Лукашенко от России путем интенсификации диалога с Минском, однако вряд ли эта цель осуществима. Его слова приводит LRT.
«Я абсолютно убежден, что это невозможно, потому что связи зависимости настолько тесны и многочисленны, что даже если бы Лукашенко захотел, он не смог бы оторваться от Путина. Его страна полностью зависит от России финансово и экономически. Однако попробовать стоит», — сказал Науседа.
До этого Лукашенко анонсировал переговоры режима с делегацией США.