11 ноября 2025, вторник, 19:31
Президент Литвы: Я убежден, что невозможно «оторвать» Лукашенко от Путина

2
  • 11.11.2025, 19:04
Президент Литвы: Я убежден, что невозможно «оторвать» Лукашенко от Путина
Гитанас Науседа
Фото: DELFI / Karolina Pansevič

Диктатор Беларуси полностью зависит от РФ.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Соединенные Штаты пытаются отдалить режим Лукашенко от России путем интенсификации диалога с Минском, однако вряд ли эта цель осуществима. Его слова приводит LRT.

«Я абсолютно убежден, что это невозможно, потому что связи зависимости настолько тесны и многочисленны, что даже если бы Лукашенко захотел, он не смог бы оторваться от Путина. Его страна полностью зависит от России финансово и экономически. Однако попробовать стоит», — сказал Науседа.

До этого Лукашенко анонсировал переговоры режима с делегацией США.

