Турецкий военный самолет разбился в Грузии 11.11.2025, 19:15

На борту находились 20 военнослужащих.

Турецкий военно-транспортный самолет C-130, вылетавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

«Поисково-спасательные работы начались совместно с властями Азербайджана и Грузии», — сообщили в ведомстве.

В МВД Грузии рассказали, что предварительная причина крушения — нарушение правил безопасности полетов.

«Турецкий военный самолет потерпел крушение в муниципалитете Сигнахи, примерно в пяти километрах от государственной границы Грузии. Расследование инцидента ведется по статье 275 части IV Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает нарушение правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности человеческие жертвы. МВД будет постепенно предоставлять общественности подробную информацию об инциденте», — сообщили в грузинском МВД.

Турецкие ведомства информацию о пострадавших или погибших не озвучили, но президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Эрдогану и выразил соболезнования в связи с трагедией.

«Глава государства в связи с крушением на территории Грузии военно-транспортного самолета Военно-воздушных сил Турции выразил глубокие соболезнования президенту Турции, семьям и близким погибших военнослужащих, братскому народу Турции. В ходе телефонного разговора было отмечено, что соответствующие государственные органы Азербайджана и Турции находятся в контакте в связи с крушением», — сообщается на сайте Алиева.

Азербайджанское агентство APA со ссылкой на Минобороны Турции сообщило, что на борту разбившегося самолета находились 20 военнослужащих.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com