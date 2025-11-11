Врач развеял миф о вредном последствии пропуска завтрака 11.11.2025, 19:21

Пропуск завтрака не вызывает инсулинорезистентность.

Пропуск завтрака провоцирует нарушения обмена глюкозы и набор веса с меньшей вероятностью, чем неправильное питание в течение дня. Об этом рассказал эндокринолог Рикардо Баррозу в интервью изданию Metropoles.

Врач отметил, что отказ от пищи по утрам часто связывают с высоким риском инсулинорезистентности. Это состояние, при котором клетки организма становятся менее чувствительными к инсулину. Этот гормон контролирует уровень сахара в крови. В результате органы и ткани не получают необходимого питания, а уровень сахара в крови возрастает.

«Инсулинорезистентность и прибавка в весе возникают не из-за отсутствия завтрака. Гораздо важнее качество первого приема пищи: если он сбалансирован и включает полезные продукты, вреда не будет», — отметил Баррозу.

По словам врача, гораздо опаснее привычка «компенсировать» пропущенный завтрак фастфудом, сладостями или другими источниками простых углеводов. Такой способ питания повышает уровень сахара в крови и со временем действительно может привести к инсулинорезистентности.

Эксперт добавил, что при пропуске завтрака также возрастает риск переедания в течение дня и по вечерам. Для формирования более здоровых пищевых привычек нужно избегать кофеина по утрам.

«Кофе с сахаром натощак особенно эффективно подавляет аппетит. Также по утрам в организме человека естественным образом повышается уровень кортизола — так называемого «гормона стресса», который также временно снижает чувство голода. В идеале начать день нужно со стакана воды, а потом съесть белковое блюдо, например, йогурт или яйца», — заключил врач.

