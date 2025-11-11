Новый президент Ирландии официально вступила в должность 11.11.2025, 19:25

Кэтрин Коннолли

Фото: catherineconnollyforpresident.ie

Выборы президента прошли в Ирландии в октябре.

Новый президент Ирландии Кэтрин Коннолли 11 ноября официально вступила в полномочия главы государства. Прямую трансляцию инаугурации вел телеканал RTE.

«Перед лицом всемогущего Бога я, Кэтрин Коннолли, торжественно и искренне обещаю и подтверждаю, что буду поддерживать и защищать конституцию Ирландии, соблюдать ее законы, добросовестно и сознательно исполнять свои обязанности», — сказала политик в ходе церемонии.

На инаугурации присутствовали также премьер-министр Ирландии Михол Мартин и другие члены кабмина, а также представители оппозиции и судьи.

Выборы президента прошли в Ирландии в октябре. Несмотря на то, что партия «Фине гэл» является частью правящей коалиции в Ирландии, их кандидат Хизер Хамфрис не смог обойти Коннолли на этих выборах.

Коннолли же сказала, что она очень рада, выступив перед избирателями после предварительного подсчета голосов.

