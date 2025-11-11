Лукашенко: Нас душили и будут душить, пока мы не ляжем 2 11.11.2025, 19:41

Диктатор обеспокоен делами в луканомике.

Александр Лукашенко заявил, что «враги будут душить» его режим, желая разрушить ее экономику. Об этом сообщает БелТА.

Узурпатор напомнил, как фермеры из Польши препятствовали ввозу украинского зерна в 2024 году, они стали стеной на границе и не позволили провести зерно в порт. Этот продукт должен был попасть в страны Африки или другие. Эту ситуацию диктатор назвал конкуренцией.

«Поэтому нас душили и будут душить, пока мы не ляжем, не распластаемся, как наши балтийские соседи, пока не уничтожим свою экономику. Вот тогда мы будем для них друзьями, потому что мы для них будем обычным рынком, который будет покупать, потреблять сам и [транзитом] на всю Россию и дальше поставлять», — высказал мнение Лукашенко.

Узурпатор добавил, что сегодня конкуренция становится «ружьем в руках». По его словам, в таких условиях белорусскому народу придется поднапрячь силы, развивать технологии, искать возможности и активнее осваивать рынки.

