11 ноября 2025, вторник, 21:01
В Китае обрушился недавно построенный мост, соединяющей центральную часть страны с Тибетом

8
  • 11.11.2025, 20:02
  • 5,076
В Китае обрушился недавно построенный мост, соединяющей центральную часть страны с Тибетом
Фото: highestbridges.com

Видеофакт.

11 ноября в районе китайского города Маэркан (провинция Сычуань) обрушился автомобильный мост на автомагистрали, соединяющей центральную часть КНР с Тибетом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную власть.

Пострадал 758-метровый мост Хунци, который открыли в начале 2025 года.

Агентство пишет, что 10 ноября полиция закрыла движение на мосту из-за появления трещин на близлежащих склонах и дорогах, а также из-за сдвигов в горном рельефе.

11 ноября ситуация ухудшилась, начался оползень, который привел к частичному обрушению моста.

Местные власти утверждают, что сообщений о жертвах обрушения моста не поступало.

