В Китае обрушился недавно построенный мост, соединяющей центральную часть страны с Тибетом 8 11.11.2025, 20:02

5,076

Фото: highestbridges.com

Видеофакт.

11 ноября в районе китайского города Маэркан (провинция Сычуань) обрушился автомобильный мост на автомагистрали, соединяющей центральную часть КНР с Тибетом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную власть.

Пострадал 758-метровый мост Хунци, который открыли в начале 2025 года.

Агентство пишет, что 10 ноября полиция закрыла движение на мосту из-за появления трещин на близлежащих склонах и дорогах, а также из-за сдвигов в горном рельефе.

11 ноября ситуация ухудшилась, начался оползень, который привел к частичному обрушению моста.

Местные власти утверждают, что сообщений о жертвах обрушения моста не поступало.

JUST IN: 🇨🇳 Hongqi bridge collapses in southwest China, months after opening. pic.twitter.com/EK3YcWEjUy — BRICS News (@BRICSinfo) November 11, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com