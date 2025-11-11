В Китае обрушился недавно построенный мост, соединяющей центральную часть страны с Тибетом

В Китае обрушился недавно построенный мост, соединяющей центральную часть страны с Тибетом8
Видеофакт.
11 ноября в районе китайского города Маэркан (провинция Сычуань) обрушился автомобильный мост на автомагистрали, соединяющей центральную часть КНР с Тибетом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную власть.
Пострадал 758-метровый мост Хунци, который открыли в начале 2025 года.
Агентство пишет, что 10 ноября полиция закрыла движение на мосту из-за появления трещин на близлежащих склонах и дорогах, а также из-за сдвигов в горном рельефе.
11 ноября ситуация ухудшилась, начался оползень, который привел к частичному обрушению моста.
Местные власти утверждают, что сообщений о жертвах обрушения моста не поступало.
