Как искать работу в современном мире?

Ожидания работодателей и реальность рынка не совпадают.

Все чаще соискатели жалуются: несмотря на дипломы, портфолио, десятки откликов и идеально оформленные резюме, они не получают даже приглашения на собеседование. автоматизация полностью изменила рынок труда, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты отмечают, что классические вакансии для начинающих фактически исчезли. Более 65% работодателей требуют опыта для любой должности. При этом компании почти перестали инвестировать в обучение сотрудников. В результате ожидания работодателей и реальность рынка перестали совпадать.

Автоматизированные системы фильтруют до 80% резюме еще до того, как их увидит человек. Время на поиск работы удвоилось с 2010 года, и большинство задержек происходит до этапа интервью. Получается, что многие кандидаты проигрывают, даже не начав борьбу.

Как повысить шансы на трудоустройство:

1. Меньше откликов — больше стратегии.

Ставка на массовые отклики не работает. Гораздо эффективнее тщательно выбирать 10–15 вакансий и адаптировать резюме под каждую из них.

2. Демонстрируйте навыки.

Портфолио, примеры работ, кейсы или даже небольшой проект увеличивают шансы на ответ вдвое.

3. Оптимизируйте резюме под алгоритмы.

Используйте ключевые слова из описания вакансии, избегайте сложных шаблонов и колонок — системы часто отбраковывают такие резюме.

4. Обходите автоматизацию через людей.

До 70% наймов происходит через личные связи. Нетворкинг остается наиболее надежным способом попасть на радар рекрутеров.

5. Правильно подавайте перерывы в карьере.

Подчеркивайте навыки, полученные в период перерывов: обучение, волонтерство, проекты. Нелинейные карьерные пути стали нормой.

Правила игры изменились. Чтобы выделиться в 2025 году, важно не количество откликов, а умение ясно показать свою ценность и выстраивать человеческие связи. Несмотря на автоматизацию, решение о найме по-прежнему принимают люди.

