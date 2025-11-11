закрыть
11 ноября 2025, вторник, 21:02
20-летний водитель Infinity протаранил металлическое ограждение в центре Минска

  • 11.11.2025, 20:42
20-летний водитель Infinity протаранил металлическое ограждение в центре Минска

Видео.

20-летний на Infinity протаранил металлическое ограждение в центре Минска. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Не учел погодные условия и выехал за пределы проезжей части», - говорится в сообщении.

Днем во вторник, 11 ноября, 20-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Infinity, ехал по проспекту Победителей. Согласно предварительным данным, в момент выбора скорости мужчина не учел погодные условия, не справился с управлением из-за чего выехал за пределы дороги и врезался в разделительное ограждение. В ГАИ отметили, что никто не пострадал, а у авто механические повреждения.

