- 11.11.2025, 21:36
Белоруска нашла в госгазете свои имя, фамилию, а еще дату появления на свет своего ребенка.
Может ли государственная газета публиковать персональные данные рожениц и их детей, рассказали в Центре защиты персональных данных (ЦЗПД).
В ведомство с вопросом о защите персональных данных обратилась женщина. Она рассказала, что летом 2025 года «столкнулась с неожиданной ситуацией» — в свежем выпуске местной газеты в рубрике районного роддома она обнаружила публикацию, в которой были указаны ее фамилия, имя, отчество, дата ее родов, пол ребенка. Женщина утверждает, что никакого согласия на публикацию не давала.
«Я была в шоке. Газета лежала у соседки на столе, и там — мои данные, информация о ребенке. Я не подписывала никаких разрешений. Это вообще законно?» — поинтересовалась женщина в своем обращении в ЦЗПД.
В Центре ответили, что «такая публикация без согласия роженицы является нарушением законодательства». Средствам массовой информации посоветовали «делится такими радостными новостями с согласия человека либо без указания персональных данных» рожениц.