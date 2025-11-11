Рекордное число россиян выступили против отправки своих близких на войну 7 11.11.2025, 21:49

2,812

Опрос.

Все больше россиян не хотят, чтобы их близкие подписывали контракт с Минобороны для участия в войне против Украины, следует из опроса, проведенного «Левада-Центром». По состоянию на октябрь такое решение родственника не одобрили бы 55% респондентов и только 30% — поддержали. Год назад соотношение было иным — 42% против и 40% за. Для сравнения: в мае 2023-го большинство или 52% россиян заявили, что отнеслись бы положительно к появлению добровольца в своем окружении, и лишь 41% не желали бы видеть своих близких на войне.

Наибольшее число противников отправки родственников на фронт зафиксировано среди женщин (60%), молодежи до 24 лет (75%), малообеспеченных россиян (60%) и жителей сельской местности (62%). Доля несогласных превышает долю сторонников практически во всех социальных и возрастных группах. Исключением стали москвичи — среди них 41% скорее одобрили бы решение члена семьи подписать контракт с Минобороны, тогда как 38% высказались против. В целом 61% россиян выступают за начало переговоров и только 30% хотят продолжения войны. В августе почти каждый третий (30%) житель страны заявлял о гибели близких в Украине, еще 28% говорили, что их родственники или друзья участвуют в боевых действиях в данный момент.

О растущем запросе общества на завершение войны свидетельствуют и результаты закрытого опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу Кремля. Согласно полученным данным, в 2025 году 56% россиян признались, что «очень устали от СВО». Еще 27% заявили, что «частично согласны» с этим утверждением. Доля первых увеличилась на 9 процентных пунктов по сравнению с 2024 годом, а вторых — на 6 п. п. В общей сложности усталость от войны социологи выявили у 83% россиян, а доля тех, кто желает продолжения боевых действий, упала ниже 20%.

