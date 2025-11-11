Владимир Некляев получил почетную карту в клубе по самбо
- 11.11.2025, 22:07
Срок действия карты — «до свободной Беларуси».
79‑летний белорусский поэт Владимир Некляев приобрел клубную карту в новом спортивном зале чемпиона мира по самбо Степана Попова во Вроцлаве, сообщает «Трибуна».
Срок действия карты — «до свободной РБ», поэтому остается надеяться, что поэт и политик будет почетным гостем в этом клубе недолго.
Степан Попов — чемпион мира и двукратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира по самбо, победитель Европейских игр. В 2020 году поддержал выступления против фальсификации президентских выборов, инициировал создание письма свободных спортсменов.