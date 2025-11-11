Фильм с Дензелом Вашингтоном, который изменил судьбу Дженны Ортеги
- 11.11.2025, 22:27
Ей было шесть лет, когда она впервые заинтересовалось актерским ремеслом.
Дженна Ортега стала одной из самых узнаваемых молодых актрис поколения зумеров благодаря сериалу «Уэнсдей». Хотя зрители ассоциируют ее прежде всего с хоррором, путь к актерству ей открыл не мистический жанр, а жесткий боевик «Гнев» с Дензелом Вашингтоном, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Фильм режиссера Тони Скотта произвел на шестилетнюю Ортегу сильное впечатление. Однако вдохновил ее не Вашингтон, а девятилетняя актриса Дакота Фаннинг, сыгравшая девочку Лупиту. Ортега была поражена тем, что ребенок может сыграть столь сильную драматическую роль. Именно после нескольких просмотров картины она начала разыгрывать собственные монологи и ходить на первые прослушивания.
Дорога в кино была непростой. Чтобы попасть на кастинги в Лос-Анджелесе, маленькой Дженне приходилось совершать шестичасовые поездки из Орегона. Тем не менее она быстро привлекла внимание кастинг-директоров и до 18 лет успела сняться в одном из фильмов Marvel, в хоррор-франшизе и нескольких популярных ситкомах.
Несмотря на образ «королевы хоррора», Ортега интересуется классическим кино. Поклонники отмечают, что актрисе пора выбирать более сильные проекты после нескольких неудачных ролей. В этом контексте идея ее возможного сотрудничества с Дензелом Вашингтоном выглядит заманчивой и вполне логичной, учитывая влияние фильма с его участием на ее карьерный путь.