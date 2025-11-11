Фильм с Дензелом Вашингтоном, который изменил судьбу Дженны Ортеги 11.11.2025, 22:27

Дженна Ортега

Фото: Doug Peters

Ей было шесть лет, когда она впервые заинтересовалось актерским ремеслом.

Дженна Ортега стала одной из самых узнаваемых молодых актрис поколения зумеров благодаря сериалу «Уэнсдей». Хотя зрители ассоциируют ее прежде всего с хоррором, путь к актерству ей открыл не мистический жанр, а жесткий боевик «Гнев» с Дензелом Вашингтоном, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Фильм режиссера Тони Скотта произвел на шестилетнюю Ортегу сильное впечатление. Однако вдохновил ее не Вашингтон, а девятилетняя актриса Дакота Фаннинг, сыгравшая девочку Лупиту. Ортега была поражена тем, что ребенок может сыграть столь сильную драматическую роль. Именно после нескольких просмотров картины она начала разыгрывать собственные монологи и ходить на первые прослушивания.

Дорога в кино была непростой. Чтобы попасть на кастинги в Лос-Анджелесе, маленькой Дженне приходилось совершать шестичасовые поездки из Орегона. Тем не менее она быстро привлекла внимание кастинг-директоров и до 18 лет успела сняться в одном из фильмов Marvel, в хоррор-франшизе и нескольких популярных ситкомах.

Несмотря на образ «королевы хоррора», Ортега интересуется классическим кино. Поклонники отмечают, что актрисе пора выбирать более сильные проекты после нескольких неудачных ролей. В этом контексте идея ее возможного сотрудничества с Дензелом Вашингтоном выглядит заманчивой и вполне логичной, учитывая влияние фильма с его участием на ее карьерный путь.

