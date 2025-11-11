закрыть
В Минске маршрутка попала в ДТП

  • 11.11.2025, 23:04
  • 1,034
В Минске маршрутка попала в ДТП
Иллюстративное фото

Момент попал на видео.

Маршрутное такси попало в ДТП на перекрестке улицы Городской Вал и проспекта Независимости. Подробности рассказали в ГАИ.

Авария произошла 11 ноября около 18.10. 29-летний водитель Volkswagen ехал по улице Городской Вал. При повороте налево, на проспект Независимости, он выехал на полосу для маршрутных транспортных средств и не уступил дорогу ехавшей по ней маршрутке Mercedes.

От удара Volkswagen отбросило в попутный легковой Mercedes.

«В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения», — рассказали в ГАИ.

