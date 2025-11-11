закрыть
11 ноября 2025, вторник
Тейлор Свифт стала самой коммерчески успешной исполнительницей в истории

  • 11.11.2025, 23:15
Обошла Мадонну.

Тейлор Свифт обошла Мадонну в рейтинге самых коммерчески успешных исполнителей по версии ChartMasters и заняла в нем 5-е место. Таким образом, среди всех женщин-исполнителей в мире ее композиции на любых носителях продаются лучше всего. Впереди нее в рейтинге ChartMasters только мужчины.

Рейтинг ChartMasters составляется на основе метрики Equivalent Album Sales (EAS), которая объединяет в единый показатель все основные источники потребления музыки — физические и цифровые альбомы, синглы и стриминг.

Как следует из рейтинга, в общей сложности релизы Тейлор Свифт проданы 253,7 млн раз. Общая разница с Мадонной, которая опустилась на шестое место, у Тейлор Свифт невелика. В мире продано в общей сложности 253,3 млн копий альбомов и синглов Мадонны. Однако, например, по числу проданных студийных альбомов Мадонна пока значительно опережает Тейлор Свифт — 146,5 млн против 69,6 млн.

По числу синглов на физических носителях Мадонна пока тоже далеко впереди — 75 млн против 580 тыс. Но Тейлор Свифт выигрывает за счет продажи синглов на цифровых носителях — 175,6 млн против 42,1 млн. Рейтинг ChartMasters обновляется ежедневно, и у Мадонны еще есть шанс взять реванш и вернуть себе звание королевы поп-музыки.

Между тем Тейлор Свифт на пути к вершине рейтинга еще предстоит одолеть по продажам The Beatles (522,8 млн копий), Майкла Джексона (348 млн), Элвиса Пресли (325,8 млн) и группу Queen (289,6 млн).

