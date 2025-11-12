Во время бегства из Херсона россияне вывезли картины нескольких художников, связанных с Беларусью 12.11.2025, 3:06

Украденная россиянями картина «Пейзаж» Витольда Белыницкого-Бирули

Российские захватчики украли как минимум 1233 картины известных художников.

При отступлении из Херсона осенью 2022 года российские военные вывезли из Херсонского областного музея как минимум 1233 картины известных художников, в том числе шести белорусских, пишет «Радыё Свабода».

В обнародованном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины перечне похищенных картин есть «Пейзаж» Витольда Бялыницкого-Бирули и три работы Георгия Поплавского из цикла «Высокое небо», над которым он работал 9 лет.

Из украинского музея похитили также картины белорусского художника-графика Семена Геруса (родился в Новогрудском районе в 1925 году, умер в 1998-м).

Он первым среди белорусских художников послевоенного времени обратился к исторической тематике. Искусствоведы отмечали его графическое произведение «Кастусь Калиновский» 1953 года, выполненное углем.

В коллекции Херсонского музея было две его работы — «Човны» (1962) и «На берегу озера». Обе картины оказались в руках российских военнослужащих.

Карціна «Чоўны» беларускага мастака-графіка Сямёна Геруса

Картина «Човны» белорусского художника-графика Семена Геруса

Среди похищенных есть также картины двух художников, которые родились в Беларуси и потом связали свою жизнь с другими странами.

Живописец и график Лев Бакст (настоящее имя Лейб-Хаим Розенберг) родился в Гродно в 1866 году в еврейской семье. Работал преимущественно в Санкт-Петербурге и Париже. Россияне украли «Портрет Исаака Левитана», который художник создал в 1900 году.

В 2013 году при участии Виктора Бабарико «Белгазпромбанк» приобрел на аукционе Christie’s его «Эскиз костюма Жар-птицы», а в 2014‑м выкупил у частного коллекционера альбом «Произведения Льва Бакста для балета «Спящая красавица» (1922).

Живописец, график, скульптор и театральный художник Борис Заборов родился в 1935 году в Минске, умер в 2021 году в Париже. В херсонской коллекции была его работа «Икар. Серия «Человек и космос» (графика, 1976 год).

Художник Владимир Путейко родился в 1926 году в Житковичском районе, но всю свою жизнь посвятил Украине. Преподавал в Одесском художественном училище. Россияне украли «Портрет Федотова» его авторства (1961 год).

Как отметили в военной разведке Украины, российские военнослужащие под руководством представителей российских музеев системно вывозили экспонаты из художественного музея, в том числе живопись, графику, скульптуру и иконопись. Часть из них незаконно вывезли в аннексированный Россией еще в 2014 году украинский Крым.

В перечне похищенных — работы ряда украинских, литовских, польских и российских художников XIX—XX веков.

