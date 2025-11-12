закрыть
12 ноября 2025, среда, 0:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Во время бегства из Херсона россияне вывезли картины нескольких художников, связанных с Беларусью

  • 12.11.2025, 3:06
Во время бегства из Херсона россияне вывезли картины нескольких художников, связанных с Беларусью
Украденная россиянями картина «Пейзаж» Витольда Белыницкого-Бирули

Российские захватчики украли как минимум 1233 картины известных художников.

При отступлении из Херсона осенью 2022 года российские военные вывезли из Херсонского областного музея как минимум 1233 картины известных художников, в том числе шести белорусских, пишет «Радыё Свабода».

В обнародованном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины перечне похищенных картин есть «Пейзаж» Витольда Бялыницкого-Бирули и три работы Георгия Поплавского из цикла «Высокое небо», над которым он работал 9 лет.

Из украинского музея похитили также картины белорусского художника-графика Семена Геруса (родился в Новогрудском районе в 1925 году, умер в 1998-м).

Он первым среди белорусских художников послевоенного времени обратился к исторической тематике. Искусствоведы отмечали его графическое произведение «Кастусь Калиновский» 1953 года, выполненное углем.

В коллекции Херсонского музея было две его работы — «Човны» (1962) и «На берегу озера». Обе картины оказались в руках российских военнослужащих.

Карціна «Чоўны» беларускага мастака-графіка Сямёна Геруса

Картина «Човны» белорусского художника-графика Семена Геруса

Среди похищенных есть также картины двух художников, которые родились в Беларуси и потом связали свою жизнь с другими странами.

Живописец и график Лев Бакст (настоящее имя Лейб-Хаим Розенберг) родился в Гродно в 1866 году в еврейской семье. Работал преимущественно в Санкт-Петербурге и Париже. Россияне украли «Портрет Исаака Левитана», который художник создал в 1900 году.

В 2013 году при участии Виктора Бабарико «Белгазпромбанк» приобрел на аукционе Christie’s его «Эскиз костюма Жар-птицы», а в 2014‑м выкупил у частного коллекционера альбом «Произведения Льва Бакста для балета «Спящая красавица» (1922).

Живописец, график, скульптор и театральный художник Борис Заборов родился в 1935 году в Минске, умер в 2021 году в Париже. В херсонской коллекции была его работа «Икар. Серия «Человек и космос» (графика, 1976 год).

Художник Владимир Путейко родился в 1926 году в Житковичском районе, но всю свою жизнь посвятил Украине. Преподавал в Одесском художественном училище. Россияне украли «Портрет Федотова» его авторства (1961 год).

Как отметили в военной разведке Украины, российские военнослужащие под руководством представителей российских музеев системно вывозили экспонаты из художественного музея, в том числе живопись, графику, скульптуру и иконопись. Часть из них незаконно вывезли в аннексированный Россией еще в 2014 году украинский Крым.

В перечне похищенных — работы ряда украинских, литовских, польских и российских художников XIX—XX веков.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко