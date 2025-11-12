закрыть
12 ноября 2025, среда, 0:30
Россия провалила план по поставкам нефти через Северный морской путь

  • 12.11.2025, 6:31
Подробности.

Россия не смогла выполнить план по увеличению поставок нефти через Северный морской путь (СМП) на азиатские рынки. По данным консультационного центра «Гекон», с которым ознакомился «Коммерсантъ», с начала года объем отгрузок по маршруту снизился на 4,2% — до 1,83 млн тонн, при том что количество рейсов осталось неизменным — 18. Речь идет о поставках из портов Приморск и Усть-Луга, Мурманска, а также с арктической платформы «Приразломная» компании «Газпром нефть» в Печорском море.

Навигация по восточной части СМП, позволяющая танкерам экономить до десяти суток пути по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал, завершилась 28 октября. В прошлом году объемы отгрузок по этому направлению выросли на 30%, до 1,91 млн тонн, и власти рассчитывали на дальнейший рост. Однако прогнозы не оправдались и сейчас доля СМП в общем объеме российского нефтяного экспорта остается меньше 1%.

В этом году нефтяные компании значительно увеличили долю отгрузок из Усть-Луги — с 6% до 44% (0,81 млн тонн). При этом поставки из Мурманска сократились с 80% до 42% (0,76 млн тонн), несмотря на его выгодное расположение для поставок в Китай. Приморск обеспечил 11% поставок (около 0,2 млн тонн), а платформа «Приразломная» — около 4% (0,06 млн тонн).

Основным получателем российской нефти по СМП стал Китай (1,3 млн тонн), за которым следуют Южная Корея (0,2 млн тонн) и Бруней, куда впервые была поставлена партия нефти сорта Novy Port объемом 0,14 млн тонн. Еще 0,2 млн тонн было отгружено в каботаже на порт Находка для перевалки.

По мнению отраслевых источников «Коммерсанта», рост отгрузок из Усть-Луги может быть связан с возросшим интересом китайских НПЗ к сорту Urals и тестированием более короткого маршрута. Снижение поставок из Мурманска объясняется тем, что находящиеся под западными санкциями «Газпром нефть» и «Лукойл» предпочитают использовать перевалку с судна на судно на южном маршруте для получения более выгодных цен.

На этом фоне президент Дональд Трамп 22 октября ввел санкции США против «Роснефти», «Лукойла» и 34 их дочерних предприятий. В ответ на ограничения пять индийских нефтеперерабатывающих заводов, ранее обеспечивавших две трети поставок российской нефти, полностью прекратили закупки.

Китайские государственные компании Sinopec и PetroChina прекратили прямые закупки у российских компаний. К ним присоединились и частные китайские НПЗ. По данным Rystad Energy, ограничения затронули около 45% российского нефтяного экспорта в Китай.

Крупнейший турецкий НПЗ STAR, в свою очередь, переключился на поставки из Ирака и Казахстана, а компания Tupras полностью отказалась от переработки российской нефти для сохранения экспорта топлива в Европу.

