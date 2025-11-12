закрыть
12 ноября 2025, среда, 9:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: США строят крупную военную базу вблизи сектора Газа

  • 12.11.2025, 8:13
Bloomberg: США строят крупную военную базу вблизи сектора Газа

Для размещения международных стабилизационных сил.

США планируют строительство крупной военной базы в израильском районе Отеф-Азза, недалеко от сектора Газа, для размещения международных стабилизационных сил.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что проект направлен на поддержку перемирия между Израилем и ХАМАС и обеспечение безопасности в регионе.

Планируемая база для стабилизационных сил

По данным журналистов, новая база будет способна принять до 10 000 военных и обеспечивать почти 1000 квадратных метров офисных помещений на протяжении года.

Военные США проводят оценку стоимости строительства, обращаясь к предварительно квалифицированным подрядчикам для создания временной, самодостаточной инфраструктуры, способной поддерживать крупный контингент персонала.

Предполагаемое местоположение базы — район Отеф-Азза, прилегающий к сектору Газа.

По информации издания, это решение связано с необходимостью координации с другими странами для контроля прекращения огня и поддержания безопасности на постконфликтной территории.

Международное участие и цели миссии

Соединенные Штаты ищут международную поддержку для создания Международных стабилизационных сил, которые будут сотрудничать с Израилем и Египтом.

Основная цель этих войск — обеспечение безопасности территории и содействие восстановлению после более чем двух лет боевых действий между Израилем и ХАМАС.

Представитель Центрального командования США Тим Хокинс уточнил, что американские войска непосредственно в Газе размещаться не будут, а планирование ведется совместно с международными военными партнерами для разработки оптимальных вариантов базирования.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко