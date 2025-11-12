«Криптокоролева» из Китая обманула 128 тысяч человек 2 12.11.2025, 8:18

1,648

Суд в Британии вынес громкий приговор.

В Великобритании осудили 47-летнюю гражданку Китая Чжимин Цянь, которую обвиняют в причастности к одной из крупнейших криптоафер в мире.

Об этом сообщает АР.

Суд в Саутверке признал Чжимин Цянь виновной в отмывании денег и владении преступным имуществом. Ей назначено наказание в виде 11 лет и 8 месяцев заключения.

Расследование британской полиции установило, что Цянь руководила глобальной схемой Понци, из-за которой более 128 000 человек в Китае потеряли свои инвестиции - в том числе сбережения и пенсионные фонды.

Полученные незаконным путем средства она хранила в криптовалюте. Во время обысков правоохранители изъяли устройства, на которых хранилось 61 000 биткоинов, которые на момент изъятия оценивались в более 6,6 миллиардов долларов - это стало крупнейшим криптовалютным конфискационным случаем в истории Великобритании.

После того как китайские власти начали расследование, Цянь сбежала в Британию под фальшивым именем.

В Лондоне она вела роскошный образ жизни - арендовала элитный дом за 17 000 в месяц, покупала драгоценности и пыталась приобрести недвижимость стоимостью несколько миллионов фунтов, чтобы легализовать свои криптоактивы.

Прокуроры назвали ее «архитектором преступления», которое она тщательно продумала и реализовала из «чистой жадности». В найденных следователями записках Цянь мечтала «стать монархом Либерленда» - самопровозглашенного микрогосударства между Сербией и Хорватией, а также «встретить британскую королевскую семью».

Вместе с ней суд осудил ее сообщника - 47-летнего малайзийца Сэнг Хок Линга, который помогал переводить и отмывать криптовалютные активы. Его наказали 4 годами и 11 месяцами лишения свободы.

Судья Салли-Энн Хейлз во время оглашения приговора отметила, что Цянь «разрушила жизни тысяч людей, не испытывая никакого раскаяния», и «использовала технологию криптовалюты для массового обмана и личного обогащения».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com