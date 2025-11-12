Католическая Церковь США избрала нового лидера 12.11.2025, 8:21

Пол С. Кокли

Фото: AP

И осудила политику депортаций Трампа.

Епископы США избрали нового лидера и заявили о приоритете защиты мигрантов на фоне усиления депортаций.

Об этом сообщает The New York Times.

На ежегодной встрече в Балтиморе американские римо-католические епископы избрали нового председателя Конференции католических епископов США на фоне все больших споров относительно политики депортаций и защиты прав мигрантов.

Так, новым президентом организации стал архиепископ Оклахома-Сити Пол С. Кокли, известный как консервативный богослов и сторонник более активной позиции по социальным вопросам.

Вице-президентом избран епископ Даниэль Э. Флорес из Техаса, который много лет работает с общинами на границе с Мексикой и последовательно выступает за поддержку семей иммигрантов.

Встреча стала первой во времена понтификата Папы Льва XIV, который недавно призвал американскую католическую церковь решительно выступать в защиту мигрантов. Во время заседания епископы отметили, что растет напряжение между евангельским учением о любви к ближнему и более жесткими политическими шагами, которые предпринимает администрация Дональда Трампа в рамках усиленной кампании по депортации.

Католические лидеры заявили, что обеспокоены семейными разводами во время иммиграционных рейдов, ограничением виз для священнослужителей и случаями, когда верующие избегают посещения мессы из-за страха задержаний.

Епископы подготовили специальное обращение по иммиграционной политике - документ такого уровня выдается очень редко и должен засвидетельствовать позицию церкви на национальном уровне.

Несмотря на внутренние разногласия в политических взглядах, во время голосования было продемонстрировано значительное единство в вопросе гуманного отношения к мигрантам. Новоизбранный президент конференции архиепископ Кокли заявил, что католическая церковь и в дальнейшем будет отстаивать «достоинство каждого человека, независимо от его статуса или происхождения».

