12 ноября 2025, среда, 9:16
Раскрыта тайна трех секретных комнат Путина

  • 12.11.2025, 8:24
  • 2,930
Они находятся в разных резиденциях.

Для российского диктатора Владимира Путина построили три почти одинаковых кабинета в трех разных резиденциях, чтобы скрывать его реальное место пребывания.

Об этом сообщает проект расследований «Радио свобода» и «Настоящее время» «Система».

Журналисты обнаружили доказательства, что в резиденциях Путина «Бочаров Ручей» в Сочи и «Валдай» в Новгородской области построили копии его рабочего кабинета в подмосковной резиденции «Ново-Огарево». Диктатор проводит в них встречи и совещания, но Кремль умалчивает, что это разные места: все кабинеты официально показывают как «Ново-Огарево».

Главные доказательства того, что кабинетов на самом деле три: ручка на двери, декоративная линия на стене и папка для бумаг.

История этих кабинетов и перемещений Путина между ними показывает, как менялось его отношение к собственной безопасности и как он с годами перенес управление государством к себе домой.

Оригинальный кабинет Путина был оборудован в его резиденции в подмосковном Ново-Огарево в 2015 году, но уже через год началось строительство тайных копий этой комнаты, выяснили журналисты. Фото и видео из кабинета на Валдае появляются с 2018 года, а из кабинета в Сочи - с 2020.

«В один день Путин может сниматься в кабинете с одним ремонтом, потом - в том же кабинете, но с другим «ремонтом», и наконец снова в прежнем», - отмечают авторы проекта.

Также они выяснили, что с января 2024 года российский диктатор перестал пользоваться сочинским кабинетом из-за угрозы атаки беспилотников, а с начала 2025 года - кабинетом в Ново-Огарево.

Но с середины сентября 2025 года Путин снова начал изредка возвращаться в эти резиденции, говорится в расследовании.

Тайные бункеры Путина

Ранее стало известно о секретных бункерах Путина.

По данным журналистских расследований, в центре Москвы есть целая сеть бункеров. Они находятся под землей и глубина тоннелей составляет до 200 метров. Диггеры случайно попали в один из таких тоннелей и рассказали о том, что увидели. За это они были арестованы, их приговорили к условным и реальным срокам, а затем они вынуждены были покинуть Россию.

На юге России у Путина есть огромное имение в Геленджике. Там находится огромный дворец, церковь, винный погреб, собственное казино, дендрарий, каток для хоккея. Участок на скале с видом на Черное море надежно скрыт от людских глаз огромным лесом и закрытой от полетов зоной.

По словам специалистов, бункеры и тоннели выстроены очень грамотно - там есть своя система подачи чистого воздуха, воды, отопления. Есть защита от пожаров, возможной химической опасности. И тоннели соединены с дорогой, по которой можно поставлять запасы.

