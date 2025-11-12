Колумбия приостанавливает обмен разведданными с США 1 12.11.2025, 8:25

Распоряжение отдал президент Колумбии.

Президент Колумбии распорядился приостановить обмен разведданными с США до прекращения атак американских военных на суда в Карибском бассейне.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что президент Колумбии Густаво Петро потребовал от национальных сил общественной безопасности временно прекратить передачу разведывательной информации американским спецслужбам.

Такое решение связано с возрастанием напряженности после авиаударов США по судам в Карибском бассейне, что, по мнению колумбийской стороны, нарушает права местного населения.

Борьба с наркотиками и права человека

Густаво Петро в своем посте на платформе X отметил, что «борьба с наркотиками должна быть подчинена правам человека народов Карибского бассейна», ссылаясь на многолетнюю совместную работу Колумбии и США в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

Решение приостановить обмен разведданными отражает стремление правительства сохранить баланс между обеспечением безопасности и защитой гражданских прав.

Контекст и международная реакция

Данный шаг Петро рассматривает как предупреждение Вашингтону о необходимости учитывать гуманитарные аспекты при проведении военных операций в регионе.

Эксперты отмечают, что приостановка обмена данными может временно снизить эффективность совместных операций, но демонстрирует готовность Колумбии отстаивать интересы собственного населения и права человека.

