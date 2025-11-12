На Ямайке восстанавливают связь и дороги после урагана «Мелисса» 12.11.2025, 8:28

Фото: AP Photo/Matias Delacroix

Количество жертв возросло.

Количество подтвержденных смертей от урагана «Мелисса» на Ямайке возросло до 45, еще 15 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Associated Press.

Ожидается, что количество погибших возрастет, поскольку два города остаются отрезанными от мира.

Вертолеты сбрасывают еду и другие предметы первой необходимости в эти две общины, сообщил руководитель управления по чрезвычайным ситуациям Ямайки Элвин Гейл.

Он сказал, что шторм заставил эвакуировать 30 тысяч домохозяйств, а 1100 человек до сих пор живут в 88 аварийных убежищах.

Заместитель представителя ООН Фархан Хак заявил, что вопрос жилья остается серьезной проблемой, поскольку палатки невозможно доставить из-за поврежденных и заблокированных дорог.

По данным Гейла, почти три десятка дорог остаются заблокированными, пока бригады продолжают убирать завалы.

Однако половина людей уже имеют мобильную связь, а более 70% - и воду. Электроснабжение восстановлено для более 60% потребителей.

Последствия климатического кризиса

27 октября ураган «Мелисса» ударил по Ямайке с рекордной силой, принося сокрушительные порывы ветра и ливни. Скорость ветра достигла 282 км/ч. Это максимальная, пятая категория опасности.

По данным Национального центра ураганов США, после Ямайки «Мелисса» ослабла до 233 км/ч и двинулась в направлении Кубы.

Метеорологи назвали «Мелиссу» третьим по мощности ураганом в Карибском бассейне после «Вильмы» (2005) и «Гилберта» (1988). Для Ямайки это первый случай прямого удара шторма 4 или 5 категории.

Эксперты отмечают, что «Мелисса», как и другие последние ураганы, является следствием глобального потепления и повышения температуры океанских вод, что делает тропические штормы мощнее и разрушительнее.

