«Амбициозный генерал захочет занять место Путина, устранив его»

Эксперт из СБУ назвал самый большой страх главы Кремля.

Расширение НАТО или перенесение боевых действий на территорию РФ - не главный страх российского диктатора Владимира Путина. Больше всего он боится своего окружения. Об этом заявил военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в чате на «Главреде».

Ступак напомнил, что Путин уже около 20 лет не меняет свое окружение. Кроме этого, вокруг него нет людей моложе 65 лет.

«Путин понимает, что, если сейчас он заменит, например, Герасимова на 50-летнего генерала, нет никаких гарантий, что этот молодой и амбициозный генерал через полгода не захочет занять место Путина, устранив его. Поэтому он держит вокруг себя всех старых, проверенных, понятных, которые его не предадут. Но, в любом случае, он боится", - рассказал военный эксперт.

При этом экс-сотрудник СБУ обращает внимание, что когда Путин проводил коллегии ФСБ и МВД в прошлом году, то первые два ряда в зале всегда были пустыми. На первых рядах обычно сидят самые проверенные генералы, но сейчас там пусто.

Ступак предполагает, что кремлевский лидер боится, что кто-то из этих генералов может подорваться и выстрелить в него или бросить гранату. Поэтому охрана Путина стоит везде, практически на каждом шагу.

