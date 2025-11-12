Найден уникальный способ замедлить старение
- 12.11.2025, 8:57
- 1,592
Ученые поразили результатами исследований.
Свободное владение двумя и более языками оказалось мощным, но недооценённым инструментом в борьбе с последствиями старения.
Согласно новому масштабному исследованию, опубликованному в IFLScience, у людей, говорящих только на одном языке, риск ускоренного биологического старения примерно в два раза выше, чем у тех, кто регулярно использует несколько языков.
Учёные проанализировали данные 86 тысяч человек из 27 европейских стран в возрасте от 51 до 90 лет. Результаты показали: чем больше языков знает человек, тем сильнее выражен защитный эффект для мозга и организма.
Исследователи объясняют это тем, что постоянное переключение между языковыми системами служит своеобразной «гимнастикой для мозга», поддерживая его гибкость и создавая «когнитивный резерв», который замедляет снижение умственных и физических способностей.
Как и другие факторы здорового образа жизни — физическая активность и социальные связи — многоязычие способствует сохранению ясности ума и жизненной энергии с возрастом. Даже с учётом таких факторов, как образ жизни, питание или социальная активность, эффект владения несколькими языками оставался статистически значимым.
Эти выводы обнадёживают, ведь, по оценкам, около 50–70% населения Земли владеют двумя и более языками. Однако для стран, где большинство говорит только на одном — например, США, Великобритании, Канады и Австралии, — результаты вызывают тревогу: именно там наблюдается быстрый рост числа возрастных когнитивных нарушений.
Лингвист из Университета Окленда профессор Стивен Мэй, комментируя работу, подчеркнул, что многоязычие приносит не только когнитивные, но и социальные и образовательные преимущества, о которых известно уже десятилетиями.
Авторы исследования считают, что полученные данные стоит учитывать при формировании государственной политики — от систем здравоохранения до образовательных программ.