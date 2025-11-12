закрыть
12 ноября 2025, среда, 9:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Найден уникальный способ замедлить старение

  • 12.11.2025, 8:57
  • 1,592
Найден уникальный способ замедлить старение

Ученые поразили результатами исследований.

Свободное владение двумя и более языками оказалось мощным, но недооценённым инструментом в борьбе с последствиями старения.

Согласно новому масштабному исследованию, опубликованному в IFLScience, у людей, говорящих только на одном языке, риск ускоренного биологического старения примерно в два раза выше, чем у тех, кто регулярно использует несколько языков.

Учёные проанализировали данные 86 тысяч человек из 27 европейских стран в возрасте от 51 до 90 лет. Результаты показали: чем больше языков знает человек, тем сильнее выражен защитный эффект для мозга и организма.

Исследователи объясняют это тем, что постоянное переключение между языковыми системами служит своеобразной «гимнастикой для мозга», поддерживая его гибкость и создавая «когнитивный резерв», который замедляет снижение умственных и физических способностей.

Как и другие факторы здорового образа жизни — физическая активность и социальные связи — многоязычие способствует сохранению ясности ума и жизненной энергии с возрастом. Даже с учётом таких факторов, как образ жизни, питание или социальная активность, эффект владения несколькими языками оставался статистически значимым.

Эти выводы обнадёживают, ведь, по оценкам, около 50–70% населения Земли владеют двумя и более языками. Однако для стран, где большинство говорит только на одном — например, США, Великобритании, Канады и Австралии, — результаты вызывают тревогу: именно там наблюдается быстрый рост числа возрастных когнитивных нарушений.

Лингвист из Университета Окленда профессор Стивен Мэй, комментируя работу, подчеркнул, что многоязычие приносит не только когнитивные, но и социальные и образовательные преимущества, о которых известно уже десятилетиями.

Авторы исследования считают, что полученные данные стоит учитывать при формировании государственной политики — от систем здравоохранения до образовательных программ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко