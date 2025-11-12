Найден уникальный способ замедлить старение 12.11.2025, 8:57

1,592

Ученые поразили результатами исследований.

Свободное владение двумя и более языками оказалось мощным, но недооценённым инструментом в борьбе с последствиями старения.

Согласно новому масштабному исследованию, опубликованному в IFLScience, у людей, говорящих только на одном языке, риск ускоренного биологического старения примерно в два раза выше, чем у тех, кто регулярно использует несколько языков.

Учёные проанализировали данные 86 тысяч человек из 27 европейских стран в возрасте от 51 до 90 лет. Результаты показали: чем больше языков знает человек, тем сильнее выражен защитный эффект для мозга и организма.

Исследователи объясняют это тем, что постоянное переключение между языковыми системами служит своеобразной «гимнастикой для мозга», поддерживая его гибкость и создавая «когнитивный резерв», который замедляет снижение умственных и физических способностей.

Как и другие факторы здорового образа жизни — физическая активность и социальные связи — многоязычие способствует сохранению ясности ума и жизненной энергии с возрастом. Даже с учётом таких факторов, как образ жизни, питание или социальная активность, эффект владения несколькими языками оставался статистически значимым.

Эти выводы обнадёживают, ведь, по оценкам, около 50–70% населения Земли владеют двумя и более языками. Однако для стран, где большинство говорит только на одном — например, США, Великобритании, Канады и Австралии, — результаты вызывают тревогу: именно там наблюдается быстрый рост числа возрастных когнитивных нарушений.

Лингвист из Университета Окленда профессор Стивен Мэй, комментируя работу, подчеркнул, что многоязычие приносит не только когнитивные, но и социальные и образовательные преимущества, о которых известно уже десятилетиями.

Авторы исследования считают, что полученные данные стоит учитывать при формировании государственной политики — от систем здравоохранения до образовательных программ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com