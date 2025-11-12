Кремль попал в дипломатический скандал 12.11.2025, 9:09

Главный секретарь кабинета министров Японии осудил «жалкие» действия РФ.

Япония назвала «абсолютно неприемлемым» решение России запретить въезд еще 30 своим гражданам после введения санкций против Москвы.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство иностранных дел России во вторник, 11 ноября, объявило о бессрочном запрете на въезд еще 30 гражданам Японии. Этот шаг стал ответом Москвы на санкции Японии, введенные из-за почти четырехлетней войны России в Украине.

Среди лиц, против которых введен запрет, - представитель Министерства иностранных дел Японии Тосихиро Китамура, а также ученые: доцент Токийского университета Ю Коизуми, профессор Университета Хоккайдо Акихиро Ивашита, профессор Университета Кейо Йоко Хиросэ и приглашенный профессор Такушоку Кенро Нагоси.

Кроме того, среди новых «целей» оказались представители СМИ, включая старших журналистов ведущих национальных изданий, таких как бизнес-дневник Nikkei, а также бывшие корреспонденты в Москве.

Также в список попал Такаши Хирано, редактор украинского национального агентства новостей Ukrinform.

Кстати, это первое решение России о запрете въезда японцам со времени вступления в должность премьер-министра Японии Санаэ Такаичи в прошлом месяце.

Предыдущее подобное решение Москва принимала в марте этого года.

Главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара осудил «жалкие» действия России и подчеркнул, что межличностные обмены между странами остаются важными. По его словам, в Кремле пытаются переложить вину за вторжение в Украину на других.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com