Cтало известно, сколько часов продержится друг Лукашенко 1 12.11.2025, 9:14

3,056

Мадуро зря разозлил США.

В правящих кругах Венесуэлы никогда не признают этого, но уже жалеют, что бросили вызов США. В Карибском море дежурит атомный авианосец USS Gerald R. Ford и еще 8 кораблей и подлодка, готовые отправить на Каракас около 10 000 военных, с воздуха группировку поддержат самолеты B-2 и дроны.

Как сообщает Reuters, Венесуэла может противопоставить противнику 22 Су-30, 14 из которых неисправны, покрывшиеся паутиной российские ПЗРК, танки, вертолеты и автоматы «АК-103».

На публику Николас Мадуро регулярно хвастался, что у его армии 5000 «Игл» (ПЗРК), которые будут бить «из каждого города, с каждой горы».

На самом же деле у Каракаса не шансов, а заявление МИД РФ о готовности передать ЗРК и РЛС, а также отремонтировать российскую технику лишь «хорошая мина при плохой игре».

Армия Венесуэлы уже начала готовить партизан к уличной войне, согласно документам военные еще с 2019 года планировали, как будут расставлять вооружения: пулеметы, гранатометы и автоматы Калашникова в городах, учились ориентировать по компасу и звездам. Основными стратегиями на случай войны с США являются массовые диверсии в 280 точках страны.

Второй вариант - тотальная анархия, которая подразумевает план мероприятий спецслужб по дестабилизации населения и создании беспорядков в Каракасе и Венесуэле.

В армии Венесуэле царит разруха: плохая подготовка, низкие зарплаты, устаревшее вооружение, а США тем временем готовы к двум сценариям.

Во-первых, наносить удары с воздуха и моря по военным объектам, во-вторых, высадить спецназ и задерживать Николаса Мадуро, захватывать правительственные здания, объекты нефтяной промышленности, и конечно же громить наркокартели.

Администрация Дональда Трампа, которая усиливает военную группировку в Карибском море, подготовила три варианта действий против режима Мадуро. Пока что американские корабли обстреливают суда, на которых, как заявляют в Вашингтоне, из Венесуэлы вывозят наркотики – причем Мадуро и его приближенных в Белом доме считают соорганизаторами наркоторговли. Но Трамп уже заявил, что «дальше будет наземная операция», хотя затем опроверг возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.

Тем не менее, по информации The New York Times, в Вашингтоне рассматриваются варианты от авиаударов по военным объектам до операций спецназа с целью поимки Мадуро или захвата аэродромов, нефтяных месторождений, инфраструктурных объектов.

Все это указывает на то, что колоссальная разруха в Венесуэле, которой Мадуро управляет с 2013 года, сказалась и на боеспособности армии. Вооруженные силы США значительно превосходят венесуэльские, которые страдают от плохой подготовки, низких заработков и старых вооружений, сказали Reuters шесть человек, знакомых с ситуацией в армии.

Источник, близкий к правительству, признал, что у любой стратегии сопротивления мало шансов на успех: «В обычной войне мы не протянем и двух часов», - признался источник СМИ в правительстве Венесуэлы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com