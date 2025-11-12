«Дожили!»: Стрелков признал, что Россия на грани катастрофы 12.11.2025, 9:19

Игорь Стрелков (Гиркин)

США могут «взять синицу в руки».

Z-патриот, идеолог российской агрессии против Украины Игорь Стрелков продолжает бить тревогу даже из-за решетки, пишет «Диалог.UA».

Соратники опубликовали его новое письмо, в котором он рассуждает о крахе геополитических амбиций Кремля и грядущем распаде России.

В послании Стрелков высказал опасение, что Соединенные Штаты, отказавшись от прямого противостояния с Китаем, могут «взять синицу в руки» — нанести удар по России, рассматривая ее как слабое звено и потенциального союзника Пекина.

И этот удар, скорее всего, будет нанесен с помощью Украины. По словам заключенного Z-патриота, действия Кремля привели к тому, что Россия потеряла влияние на мировые процессы.

«Стараниями Путина мы уже давно стали не субъектом, а объектом мировой политики. Компромиссы между сверхдержавами будут заключаться за наш счет и без нашего участия. Что называется, дожили!» — отмечает он в письме.

Далее Стрелков предупреждает, что времени для выхода из войны почти не осталось, поскольку экономика страны «на волоске от катастрофы». Он признает, что кризис неизбежен: «Катастрофа в том или ином виде уже давно неизбежна, и речь может идти только о более или менее успешном преодолении ее последствий».

При этом он допускает, что даже победа не гарантирует стабильности, а поражение способно привести к распаду РФ.

Для России эти признания звучат особенно громко, учитывая, кто их произносит. Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин) стоял у истоков войны против Украины: участвовал в оккупации Крыма и организовывал захват Донбасса весной 2014 года.

Несмотря на это, в российскую тюрьму он попал не за свои преступления против Украины, а за публичную критику диктатора Владимира Путина и провал его армии на фронте.

Сегодня человек, который когда-то возглавлял оккупационные силы, из камеры признает: Россия катится к катастрофе, а решения, определяющие ее судьбу, принимаются уже без нее.

