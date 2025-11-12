закрыть
«Пожалуйста, только не возмущайтесь сразу»

Минчане негодуют из-за ремонта подъезда за 27 тысяч рублей.

Предварительно выставленная смета на ремонт в подъезде повергла жителей столичной девятиэтажки в шок. Люди не понимают, откуда такая цена, и готовы сражаться с ЖКХ за каждый рубль. Коммунальники хотят пойти навстречу, но просят от жильцов участия. «Точка» на примере одного собрания с жильцами разбиралась, как можно облегчить сложности предстоящих работ по ремонту подъезда и уменьшить их стоимость для людей. А еще выяснила, можно ли не платить за него вовсе, если текущее состояние вас устраивает.

Подъезд раздора

Летом в доме № 75 по улице Куйбышева появились объявления о предстоящем плановом ремонте в подъездах. А потом — и смета с примерным перечнем работ и их стоимостью.

Новость жильцов не обрадовала: шутка ли, за ремонт подъезда в девятиэтажке насчитали сначала 23 тыс. рублей, а к октябрю — и вовсе 27 тыс.

Накануне собрания журналисты прошлись по подъездам дома. И, к удивлению, отметили вполне пристойное их состояние. Вопросы в основном были к первому этажу — обшарпанному, как это бывает в таких проходных местах, с пострадавшими почтовыми ящиками.

Мрачное впечатление оставил и совершенно неосвещенный этаж, где в дневное время света не было вообще, а автоматические лампы включались с вечера.

В целом же — вполне неплохо, разве что очень грязно. Подъезды требовали скорее не ремонта, а основательной уборки и мытья стен. Лишь кое-где начинала облупливаться краска, а на верхних этажах пестрело народное творчество.

Поэтому возмущение жильцов выставленной за ремонт суммой вполне понятно. Но, как оказалось, смета была неокончательной.

Индивидуальный подход или типовая смета?

На собрание в ЖКХ Советского района взволнованные жильцы пришли к назначенному часу. Настроены воинственно: готовили вопросы, переговаривались с соседями и негодовали из-за выставленной суммы.

Все подъезды девятиэтажки попали в план текущего ремонта. Это значит, что облагораживать места общего пользования будут так или иначе — вне зависимости от желания жильцов.

Представительница ЖКХ, видимо, чувствуя настроение публики и имея большой опыт в проведении подобных собраний, сразу попросила не перебивать. И обозначила: на подъездах разместили типовые сметы. Все включенные в них работы можно поменять и подойти к каждому подъезду индивидуально.

«Общая стоимость ремонта подъезда (только, пожалуйста, не возмущайтесь сразу) — 26 945 рублей», — объявила и. о. замдиректора по эксплуатации жилищного фонда ЖКХ Советского района Анастасия Морозова.

Но зал все же возмутился. Люди наперебой интересовались, откуда такая цена. К тому же еще летом стоимость ремонта оценивали в 23 тыс.

«Сегодня изменились расценки. И чем дольше мы тянем, тем дороже все становится», — объяснила Морозова.

«А к концу ремонта будет 40 тыс.?» — не выдержал один из присутствующих на собрании.

Представители ЖКХ пытались успокоить зал. И всякий раз повторяли: смету можно пересчитать под каждый подъезд, надо только взяться за вопрос вместе.

«Корректировка по всем видам работ приветствуется, как и участие жильцов. Все можно поменять. Вплоть до того, что оставить только потолки или стены, отремонтировать лишь какие-то определенные этажи. Мы готовы пройтись по подъездам, определить вид необходимых работ. И удешевить все», — убеждали они.

Кто и как должен оплачивать

Одна из пенсионерок была уверена: подъезд — собственность ЖКХ. Почему за его ремонт должны платить люди?

«Подвал, подъезд, чердак — это ваше общее имущество. Все это прописано в Жилищном кодексе. В ваших домах у нас в собственности ничего нет», — возражала Анастасия Морозова.

Другой вопрос, который интересовал жильцов: как будет делиться оплата выполненного ремонта?

«У меня трехкомнатная квартира, 60 кв. м. Я проживаю в ней одна. И мне надо будет заплатить больше 1000 рублей. А в соседней однушке живут пять человек. Почему мы платим не по количеству прописанных людей, а по метражу квартиры?» — возмущалась другая пенсионерка.

Представители ЖКХ терпеливо отвечали: так определено законодательством, здесь специалисты бессильны. Максимум, что могут предложить, — рассрочку на полгода. И опять же, индивидуально подойти к каждому подъезду, определив действительно актуальный фронт работ, а не придерживаться типовой сметы.

«Почему не был составлен дефектный акт? Почему нужно столько материалов: 188 кг шпатлевки, 115 кг грунтовки и всего остального?» — кричали из зала.

Жилец первого подъезда не выдержал и взял слово. Оказалось, он работает в строительной сфере.

«Я строитель и работаю со сметами. Мы собрались, чтобы поспорить об этих 27 тыс. Здесь лицо, которое представляет наши интересы. И мы должны договориться, какие работы нужны в наших подъездах. Мы можем индивидуально подойти ко всему. И как увеличить стоимость ремонта, так и уменьшить ее», — высказался мужчина.

Люди неохотно слушали.

«А если я не соглашусь, вы же все равно включите мне эту сумму в жировку!» — возмущалась женщина.

Так или иначе ремонт делать будут, повторяли представители ЖКХ, но в силах людей повлиять на его стоимость.

«У каждого подъезда разные степень износа и проблемы. Вам надо просто найти инициативную группу, которая вместе с нами пройдется по дому и подпишет акт, что все находится в удовлетворительном состоянии. Сами мы не можем этого сделать, должны участвовать жильцы», — продолжала Анастасия Морозова.

В пример привели пятый подъезд дома, где из всех перечисленных в смете работ потребовалось лишь устранить вандальные надписи.

«Здесь все обсуждаемо и решаемо. Главное — ваше желание. У нас порой очень любят просто повозмущаться, а как доходит до дела, никого не находится», — отметила руководитель ЖКХ.

Так вышло и на этот раз. После переклички по подъездам лишь немногие соседи вызвались следить за ходом ремонта, чтобы удешевить его стоимость.

Остальные же понуро покинули собрание, продолжая возмущаться тем, как неправильно устроено жилищно-коммунальное законодательство.

Кто за что платит

Чтобы разобраться в тонкостях ремонта подъездов, портал поговорил со специалистом — заведующей сектором отдела сметно-договорной работы ЖХК Октябрьского района Натальей Шух.

Графики и планы проведения ремонта подъездов составляют после осмотров домов — осенью и зимой. Заявки и претензии от жильцов тоже принимаются во внимание.

Обновить подъезд могут, если его техническое и эстетическое состояние неудовлетворительное.

«Это наличие дефектов в отделке: сколы, выбоины, трещины, отслоение краски, штукатурки, надписи и рисунки», — рассказывает Наталья Шух.

Ремонт в подъезде проводится за счет жильцов. Они оплачивают все отделочные, облицовочные и ремонтно-восстановительные работы стен, полов и потолков в местах общего пользования.

Кроме того, в итоговый счет могут войти ремонт входных дверей в подъезды, приквартирных тамбуров (в том числе — новые доводчики, окраска перил и поручней в подъезде), а также замена почтовых ящиков.

А вот платить за устранение дефектов, которые появились не по вине жильцов, не придется. Сюда входят проблемы, возникшие из-за неисправностей конструктивных элементов или инженерных систем. Например, если потолок подъезда пострадал из-за течи ливневой канализации или кровли.

Перед началом ремонта составляется дефектный акт с описанием объемов и видов работ. На основании этого акта формируется локальная смета. В нее входят все затраты: от заработной платы строителей до расхода материалов. На все есть свои нормативы, закрепленные законодательством.

В акте выполненных работ будет указана фактическая стоимость. На основании ее и соразмерно конкретной жилплощади будет рассчитана стоимость ремонта подъезда для каждой квартиры. То есть она зависит от количества квадратных метров жилья.

Как часто должны делать ремонт в подъезде?

Ремонт в подъезде выполняется в соответствии с годовыми планами. Законодательно точная периодичность не определена, все зависит от технического и эстетического состояния мест общего пользования.

«Каждый подъезд рассматривается индивидуально. Бывает, что ремонт был давно, но жильцы бережно и аккуратно пользуются местами общего пользования, и они находятся в хорошем состоянии. В таком случае работы будут проводиться только по желанию жильцов», — говорит Наталья Шух.

Посмотреть, внесен ли подъезд в годовую программу, можно на сайте ЖКХ района в разделе «Текущий ремонт».

Иногда отклонение от таких графиков возможно — например, если жильцы просят перенести работы на теплое время года.

А еще ремонт может пройти и вне плана, если подъезд был сильно поврежден (например, по дому прошлись вандалы). Или если жильцы попросили начать такие работы раньше срока.

А если подъезд в хорошем состоянии, можно его не ремонтировать?

Осмотры домов проводятся дважды в год, поэтому подъезды в нормальном состоянии просто не попадут в план текущего ремонта.

Часто навести порядок требуется только на первом этаже, а выше существенных дефектов нет. Тогда жильцам предлагается отремонтировать только его, остальные этажи — по желанию.

«Также на каждом собрании мы рассказываем жильцам, что ремонт подъезда они могут выполнить своими силами. Как итог, большое количество подъездов, особенно тех, где требуется небольшое косметическое вмешательство, обновлено жильцами самостоятельно», — говорит Наталья Шух.

Для этого надо известить ЖКХ, получить согласие и договориться о сроках выполнения работ. После ремонта специалисты жилкомхоза проведут осмотр подъезда.

Не хочу платить — не буду?

Один из частых вопросов: можно ли отказаться от оплаты ремонта в подъезде, если все в нем устраивает?

Ответ однозначный: нет.

«Текущий ремонт подъезда является основной услугой ЖКХ. Отказ от заключения договора на оказание основных жилищно-коммунальных услуг не освобождает собственников, нанимателей и арендаторов жилых и (или) нежилых помещений от внесения платы за фактически оказанные основные жилищно-коммунальные услуги (п. 5 ст. 29 Жилищного кодекса)», — отмечает Наталья Шух.

Счет за ремонт в итоге все равно выставят всем жильцам. А в случае неуплаты будут расти пени.

К слову, платить за ремонт в подъезде предлагают в рассрочку. Обычно срок составляет три месяца, но жилищная организация может пойти навстречу собственникам и растянуть срок на полгода и более.

Жильцы могут влиять на ремонт

За месяц до начала ремонта в подъезде обязательно проводится собрание жильцов. Об этом информируют заранее объявлением (но не позднее чем за 10 дней).

Собственникам квартир рассказывают о сроках проведения ремонта, видах работ, стоимости, чтобы затем разработать новую смету.

Всегда приветствуется активное участие и заинтересованность жильцов. Можно не только определиться с видами работ, но и выбрать цвет краски, плитки и уточнить другие декоративные моменты.

После собрания составляется протокол, в котором будут отражены все принятые решения.

«Нередки ситуации, когда жильцы изначально настроены негативно. Они не приходят на собрания либо говорят о своем несогласии. Но нужно понимать, что плановый ремонт подъезда проводится по причине его неудовлетворительного состояния, является основной жилищно-коммунальной услугой и будет выполнен в любом случае», — резюмирует Наталья Шух.

Можно отремонтировать только свою лестничную клетку. Но если все же будет проводиться плановый ремонт всего подъезда, то это не освободит жителей конкретного этажа от участия в оплате остальных работ.

