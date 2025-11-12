Что происходит на заправках после «большой взбучки»? 12.11.2025, 9:56

3,530

Фотофакт.

Несколько недель назад Лукашенко заявил, что ему доложили: люди жалуются на очереди на заправках. Причину этого он разгадал не сразу. Сначала подумал, что в стране возник вопрос с обеспечением топливом, но потом обвинил в создавшейся ситуации кофеманов.

В кратчайшие сроки Лукашенко поручил министру МВД навести на заправках «железный порядок». Вскоре после требования правителя в МВД рассказали о создании рейдовых групп, которые по всей стране стали контролировать ситуацию на заправках и других объектах придорожного сервиса.

Также ряд действий предприняли коллективы АЗС.

«Салідарнасць» посетила «Белоруснефть» и маленькую «А-100» в Минске. И вот что обнаружила.

На заправках «Белоруснефть» на колонках рядом с заправочными пистолетами появились плакаты: «Уважаемые клиенты! До посещения кафе и покупок в магазине освободите колонку для других водителей». На заправках «А-100», «Лукойл», «Юнайтед компани» таких плакатов не замечено.

Интересно, что многие автолюбители не сталкивались с очередями на минских заправках. При этом говорят, что на трассах, особенно недалеко от туристических мест, очередь на заправках обычное дело.

