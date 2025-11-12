Из зарплаты белоруса высчитывали деньги за чужой кредит 12.11.2025, 10:04

1,058

Как это вышло?

Житель Шкловского района пожаловался в прокуратуру, что из его зарплаты начали удерживать свыше 500 рублей по исполнительному производству. Как выяснилось, все из-за кредита, который он не оформлял, пишет «Онлайнер».

Оказалось, что в июле 2020 года двое могилевчан похитили у мужчины паспорт и от его имени взяли кредит. Никто его не погасил, поэтому по заявлению банка взысканием занялся ОПИ. В итоге деньги стали взыскивать из зарплаты мужчины, он оказался должен более 7,5 тысячи рублей.

Так как мужчина не знал о заключении кредитного договора, прокурор Могилева подал иск в суд, в котором потребовал признать договор незаключенным, отменить исполнительную надпись и взыскать с банка неосновательное обогащение.

Суд с доводами согласился — иск удовлетворен в полном объеме. Решение пока не вступило в силу.

Двое могилевчан, которые украли паспорт и оформили кредит, уже осуждены за хищение документа и мошенничество.

