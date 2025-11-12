закрыть
12 ноября 2025, среда, 10:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российских вербовщиков, которые не выполнили план мобилизации, бросили на фронт

  • 12.11.2025, 10:35
Российских вербовщиков, которые не выполнили план мобилизации, бросили на фронт

Украинская разведка узнала подробности.

В России начали наказывать военных, которым не удалось выполнить планы по набору новобранцев в оккупационную армию. Их начали отправлять непосредственно на фронт.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram.

По данным ГУР, в дальневосточных регионах РФ, где рекрутинговая кампания систематически проваливается, командование кремлевской армии ввело наказание за неудовлетворительные показатели пополнения оккупационных войск.

«Ответственных за набор военнослужащих - преимущественно сержантов и офицеров - переводят в штурмовые подразделения в случае невыполнения установленных Москвой рекрутинговых планов», - рассказали в разведке.

В частности, в республике Саха (Якутия) семь начальников рекрутинговых пунктов уже отправлены на фронт. Их распределили в мотострелковые полки 5-й, 35-й и 29-й армий.

По данным разведки, средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм.

На передовую отправляют тех рекрутеров, в зонах ответственности которых либо отсутствует необходимое количество мужского населения, либо невозможно провести набор в установленные сроки.

ГУР подчеркивает, что такие действия свидетельствуют о полной неосознанности кремлевского руководства относительно ситуации в отдаленных регионах и демонстрируют критическую нехватку живой силы для пополнения потерь на фронте.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко