Российских вербовщиков, которые не выполнили план мобилизации, бросили на фронт 12.11.2025, 10:35

Украинская разведка узнала подробности.

В России начали наказывать военных, которым не удалось выполнить планы по набору новобранцев в оккупационную армию. Их начали отправлять непосредственно на фронт.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram.

По данным ГУР, в дальневосточных регионах РФ, где рекрутинговая кампания систематически проваливается, командование кремлевской армии ввело наказание за неудовлетворительные показатели пополнения оккупационных войск.

«Ответственных за набор военнослужащих - преимущественно сержантов и офицеров - переводят в штурмовые подразделения в случае невыполнения установленных Москвой рекрутинговых планов», - рассказали в разведке.

В частности, в республике Саха (Якутия) семь начальников рекрутинговых пунктов уже отправлены на фронт. Их распределили в мотострелковые полки 5-й, 35-й и 29-й армий.

По данным разведки, средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм.

На передовую отправляют тех рекрутеров, в зонах ответственности которых либо отсутствует необходимое количество мужского населения, либо невозможно провести набор в установленные сроки.

ГУР подчеркивает, что такие действия свидетельствуют о полной неосознанности кремлевского руководства относительно ситуации в отдаленных регионах и демонстрируют критическую нехватку живой силы для пополнения потерь на фронте.

