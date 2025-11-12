Российских вербовщиков, которые не выполнили план мобилизации, бросили на фронт
- 12.11.2025, 10:35
Украинская разведка узнала подробности.
В России начали наказывать военных, которым не удалось выполнить планы по набору новобранцев в оккупационную армию. Их начали отправлять непосредственно на фронт.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram.
По данным ГУР, в дальневосточных регионах РФ, где рекрутинговая кампания систематически проваливается, командование кремлевской армии ввело наказание за неудовлетворительные показатели пополнения оккупационных войск.
«Ответственных за набор военнослужащих - преимущественно сержантов и офицеров - переводят в штурмовые подразделения в случае невыполнения установленных Москвой рекрутинговых планов», - рассказали в разведке.
В частности, в республике Саха (Якутия) семь начальников рекрутинговых пунктов уже отправлены на фронт. Их распределили в мотострелковые полки 5-й, 35-й и 29-й армий.
По данным разведки, средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм.
На передовую отправляют тех рекрутеров, в зонах ответственности которых либо отсутствует необходимое количество мужского населения, либо невозможно провести набор в установленные сроки.
ГУР подчеркивает, что такие действия свидетельствуют о полной неосознанности кремлевского руководства относительно ситуации в отдаленных регионах и демонстрируют критическую нехватку живой силы для пополнения потерь на фронте.