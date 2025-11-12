закрыть
12 ноября 2025, среда, 10:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчане в разных концах города обвинили ЖКХ в бытовых катаклизмах

  • 12.11.2025, 10:42
Минчане в разных концах города обвинили ЖКХ в бытовых катаклизмах

Коммунальники попытались оправдаться.

В сети появились два обвинения в адрес работников ЖКХ, из-за которых в конце октября якобы было повреждено общедомовое и личное имущество минчан. Кто на самом деле причастен к инцидентам, разбиралось агентство «Минск-Новости».

Первый случай произошел в Октябрьском районе столицы: в одном из подъездов кто-то нанес краской номера квартир на почтовые ящики. Причем сделано это было топорно, а на некоторых ячейках комбинацию цифр и вовсе продублировали.

«ЖЭС в подъезде дома на ул. Ландера креативно отрисовал номера на почтовых ящиках. Просто и нехитро — малярной кистью, с подтеками, криво-косо. Там, где не получилось, — второй раз продублировали. Про деловой стиль и трафареты… неее, не слышали. Сойдет и так», — с сарказмом раскритиковала в Threads самовольную роспись женщина, поспешив присвоить авторство коммунальникам.

В комментариях предположили, что «художество» может и не принадлежать работникам местного ЖЭСа. Эту мысль подтвердили в районной администрации и вместе с тем направили на место специалистов, которые отмыли краску и наклеили бумажные номера.

@olga.nogti.minsk безответственное отношение ЖЭС 11 к решению проблем,что лилось из канализации я затрудняюсь ответить, похоже на мазут или они открыли нефтяную скважину.После срочного обращения в 115 сантехники объявились через час! и пришли они тупо с вантузом! что будет дальше пока не понятно... #115 #жэсть #срочноврек #новостиминск #жэс ♬ оригинальный звук - Abu

Другой инцидент случился в Московском районе: квартиру минчанки в доме на ул. Грушевской залило сточными водами домовой канализации. Процесс подтопления женщина сняла на видео, которое набрало около 60 тыс. просмотров и почти 300 комментариев.

«Все произошло днем 29 октября. На сегодняшний день, 30 октября, из ЖЭСа для осмотра и составления акта так никто и не пришел, звонки были», — поделилась в TikTok своими переживаниями авторка видео, в котором она с сарказмом поблагодарила специалистов за прочистку труб, намекнув на причастность к подтоплению.

Тем не менее многие не оценили выдержку и хладнокровие минчанки во время ЧП.

«Вычерпывать воду и выливать в окно? Спасать кухню?.. Неее, будем стоять тиктоки снимать», — такое мнение оказалось самым популярным.

На втором месте — пост в защиту коммунальников: «А при чем тут ЖЭС? К вам пришли из ЖЭСа и забили канализацию? Сами жильцы кидают все подряд — и салфетки влажные, и прокладки, и фрукты с овощами, а потом ЖЭС винят».

К слову, этот комментарий раскрыл причину бытового конфуза, о котором рассказали в администрации Московского района:

— Произошел межэтажный засор стояка канализации трех квартир — его прочистили. Вероятной причиной возникновения засора явилось нарушение правил эксплуатации системы канализации жильцами квартир, расположенных по данному стояку. В результате произошло подтопление сточными водами одной из квартир — составлен акт по факту залития. Также проведена внеплановая проверка технического состояния системы фекальной канализации жилого дома — в ходе осмотра повреждений не выявлено.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко