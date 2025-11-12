Минчане в разных концах города обвинили ЖКХ в бытовых катаклизмах
- 12.11.2025, 10:42
Коммунальники попытались оправдаться.
В сети появились два обвинения в адрес работников ЖКХ, из-за которых в конце октября якобы было повреждено общедомовое и личное имущество минчан. Кто на самом деле причастен к инцидентам, разбиралось агентство «Минск-Новости».
Первый случай произошел в Октябрьском районе столицы: в одном из подъездов кто-то нанес краской номера квартир на почтовые ящики. Причем сделано это было топорно, а на некоторых ячейках комбинацию цифр и вовсе продублировали.
«ЖЭС в подъезде дома на ул. Ландера креативно отрисовал номера на почтовых ящиках. Просто и нехитро — малярной кистью, с подтеками, криво-косо. Там, где не получилось, — второй раз продублировали. Про деловой стиль и трафареты… неее, не слышали. Сойдет и так», — с сарказмом раскритиковала в Threads самовольную роспись женщина, поспешив присвоить авторство коммунальникам.
В комментариях предположили, что «художество» может и не принадлежать работникам местного ЖЭСа. Эту мысль подтвердили в районной администрации и вместе с тем направили на место специалистов, которые отмыли краску и наклеили бумажные номера.
что лилось из канализации я затрудняюсь ответить, похоже на мазут или они открыли нефтяную скважину.После срочного обращения в 115 сантехники объявились через час! и пришли они тупо с вантузом!
Другой инцидент случился в Московском районе: квартиру минчанки в доме на ул. Грушевской залило сточными водами домовой канализации. Процесс подтопления женщина сняла на видео, которое набрало около 60 тыс. просмотров и почти 300 комментариев.
«Все произошло днем 29 октября. На сегодняшний день, 30 октября, из ЖЭСа для осмотра и составления акта так никто и не пришел, звонки были», — поделилась в TikTok своими переживаниями авторка видео, в котором она с сарказмом поблагодарила специалистов за прочистку труб, намекнув на причастность к подтоплению.
Тем не менее многие не оценили выдержку и хладнокровие минчанки во время ЧП.
«Вычерпывать воду и выливать в окно? Спасать кухню?.. Неее, будем стоять тиктоки снимать», — такое мнение оказалось самым популярным.
На втором месте — пост в защиту коммунальников: «А при чем тут ЖЭС? К вам пришли из ЖЭСа и забили канализацию? Сами жильцы кидают все подряд — и салфетки влажные, и прокладки, и фрукты с овощами, а потом ЖЭС винят».
К слову, этот комментарий раскрыл причину бытового конфуза, о котором рассказали в администрации Московского района:
— Произошел межэтажный засор стояка канализации трех квартир — его прочистили. Вероятной причиной возникновения засора явилось нарушение правил эксплуатации системы канализации жильцами квартир, расположенных по данному стояку. В результате произошло подтопление сточными водами одной из квартир — составлен акт по факту залития. Также проведена внеплановая проверка технического состояния системы фекальной канализации жилого дома — в ходе осмотра повреждений не выявлено.