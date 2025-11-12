закрыть
12 ноября 2025, среда
«Мы вооружаемся»: Вучич заявил, что Европа готовится к войне с Россией

  • 12.11.2025, 10:57
«Мы вооружаемся»: Вучич заявил, что Европа готовится к войне с Россией
Александр Вучич

Сербия должна иметь возможность защитить свою страну.

Война между Европой и Россией становится все более вероятной, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы находимся между молотом и наковальней. Нам нужно немного вывернуться. С другой стороны, мы должны продолжать укреплять армию. Мы разумно вооружаемся. И должны и дальше вкладывать значительные средства, чтобы иметь возможность защитить нашу страну», — добавил он.

Таким образом, он, в эфире телеканала Pink, прокомментировал слова начальника Генштаба ВС Франции Фабьена Мандона. Генерал заявил, что французская армия должна быть готова к возможной войне с Москвой в ближайшие 3-4 года.

