«Мы вооружаемся»: Вучич заявил, что Европа готовится к войне с Россией
- 12.11.2025, 10:57
Сербия должна иметь возможность защитить свою страну.
Война между Европой и Россией становится все более вероятной, заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Мы находимся между молотом и наковальней. Нам нужно немного вывернуться. С другой стороны, мы должны продолжать укреплять армию. Мы разумно вооружаемся. И должны и дальше вкладывать значительные средства, чтобы иметь возможность защитить нашу страну», — добавил он.
Таким образом, он, в эфире телеканала Pink, прокомментировал слова начальника Генштаба ВС Франции Фабьена Мандона. Генерал заявил, что французская армия должна быть готова к возможной войне с Москвой в ближайшие 3-4 года.